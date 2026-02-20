بعد لقائه برّي... ماذا كشف رعد؟
20 February 2026
source: tayyar.org
قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من عين التينة إنّ "موقفنا متطابق مع الرئيس بري وسنخوض الانتخابات معا في كل الاتجاهات."
وكشف رعد بعد لقاء الرئيس نبيه برّي على رأس وفد من نواب الكتلة: "حريصون على أمن واستقرار البلد وسير الحياة الطبيعية فيه كما نحن حريصون على مواجهة الاحتلال في أرضنا."
12 :19
روسيا تقصف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا تتمة
11 :51
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا مركزاً لوجيستياً وموقعاً لتخزين المسيرات الأوكرانية
11 :21
الكرملين: إذا نشرت إستونيا أسلحة نووية في أراضيها فسنصوب أسلحتنا نحوها
11 :19
جولة لباسيل في قضاء زحلة: لديكم مقومات اقتصادية كبيرة ونؤمن بلبنان الواحد الغني بتنوعه تتمة
11 :16
قيادي بالإطار التنسيقي للجزيرة: الإطار يجتمع غدا ولا اتفاق على طرح موضوع انسحاب المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء
10 :54
مسؤول إيراني:
- يجب الاعتراف بحقنا في تخصيب اليورانيوم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
- سنعقد محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة أوائل أذار وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مؤقت
- طهران وواشنطن تختلفان في وجهات النظر بشأن نطاق وآلية رفع العقوبات
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
ضربة نوعية في الليلكي: الجيش يداهم أحد أكبر مستودعات المخدرات
الرئيس عون هنّأ السعوديّة بذكرى "يوم التأسيس"
فجرٌ يهتز في جبيل... نشاط زلزالي فجري في لحفد
مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط": شكاوى لبنان ضد إسرائيل تندرج في إطار تسجيل موقف قانوني وسيادي... وهذه أهميتها
الديار: ماذا عن اسقاط مسيرة الاستطلاع فوق قاعدة حامات؟
الديار: رفض «تل ابيب» جازم وحازم للانسحاب من لبنان
الديار: واشنطن: لا ضمانات ولا تطمينات يمكن تقديمها... وعلى بيروت القيام بما يلزم لضبط حدودها
النهار: هل تُحسم وجهة أي ملف داخلي قبل اتضاح مصير المواجهة الأميركية – الإيرانية؟
الأنباء الكويتية: التشكيك بإجراء الانتخابات... وتقليص حجم تمثيل «الثنائي»
الأنباء الكويتية: السلطة تواصل التحضير لمؤتمر دعم الجيش
عناوين الصحف ليوم الأحد 22 شباط 2026
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تكثّف ضرباتها «الاستباقية» في لبنان
بطريرك الأرمن الكاثوليك: الطوباوي الجديد هو ثمرة مسيرة طويلة من القداسة والصلاة والخدمة الأمينة
لحود : " أنّنا نقف مصدومين أمام بعض ردّات الفعل الداخليّة التي تبرّر للقاتل وتهاجم المقتول"
بالصورة: عائلة عميل موقوف تتبرأ منه!
بالصور: " الحزب" ينعي 8 من شهدائه!
بالصور - باسيل استهل زيارته إلى زحلة بافتتاح مكتب الماكنة الإنتخابية (بعدسة الزميل جورج فغالي)
ألفا: تأثّر خدمة الداتا في الجنوب بعطل جزئي
خلال الـ 72 ساعة الماضية.. اتصالات لتجنيب لبنان الضربة المحتملة!؟
