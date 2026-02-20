قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من عين التينة إنّ "موقفنا متطابق مع الرئيس بري وسنخوض الانتخابات معا في كل الاتجاهات."

وكشف رعد بعد لقاء الرئيس نبيه برّي على رأس وفد من نواب الكتلة: "حريصون على أمن واستقرار البلد وسير الحياة الطبيعية فيه كما نحن حريصون على مواجهة الاحتلال في أرضنا."