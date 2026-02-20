منخفض آتٍ من اليونان سيؤثر على لبنان في هذا الموعد!
20 February 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا مستقرا ودافئا نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، حتى مساء يوم السبت حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي متوسّط الفعالية مصدره الجزر اليونانية يؤدي إلى طقس ممطرأحيانا ً، وثلوج على المرتفعات ومن المتوقع أن يشتد تأثيره يوم الأثنين.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:
صافٍ اجمالاً مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع إنخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد اعتباراً من بعد الظهر.
السبت:
قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الليل.
الأحد:
غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي ضمن معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار محلية، تشتدّ أحياناً اعتباراً من المساء مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج لتلامس ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق ليلا.
الإثنين:
غائم اجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق وتلامس ال ١٤٠٠ متر خلال الليل.
Just in
12 :20
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة مواصلة المشاورات بهدف دفع المفاوضات بين طهران وواشنطن قُدمًا والوصول لإطار مقبول لجميع الأطراف المعنية
12 :05
الكرملين: لن يكون هناك حوار بشأن اتفاق سلام مع اليابان التي تتخذ موقفًا عدائيًّا حيال روسيا
11 :50
"زلزال كبير"... راصد الزلازل الهولندي يحذر من جديد! (العربية) تتمة
11 :44
الحريري غادر بيروت إلى الإمارات العربية المتحدة
11 :42
بعد لقائه برّي... ماذا كشف رعد؟ تتمة
11 :30
جهاز الأمن الأوكراني: أحبطنا مخططًا روسيًّا لاغتيال مسؤول في جهاز الاستخبارات الأوكرانية
