يبدي نائب سابق من البقاع الغربي امتعاضه وغضبه أمام من يتواصل معهم، من أي تأجيل للانتخابات النيابية. وهو جال في المدّة الأخيرة على الأحزاب الفاعلة في المنطقة من اجل تأييده في الانتخابات النيابية المقبلة.