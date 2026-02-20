بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كان الرؤساء الثلاثة قد حضروا افطارا جامعا في دار الفتوى حضرته الاطراف السياسية كافة، وكان لافتا الارباك الذي تسببه حضور رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، ووجود السفير السعودي الوليد البخاري. ووفق مصادر مطلعة، افضت الاتصالات الى اجراءات لوجستية منعت التقاء الرجلين، منعا للاحراج، حيث دخل السفير السعودي مباشرة الى صالة الافطار دون المرور بقاعة الاستقبال، فيما حرص المنظمون على دخول «سلس» للحريري الى مقعده دون التوقف لمصافحة العديد من الشخصيات في القاعة. وكان ذلك بطلب سعودي مباشر «والا لن يحض السفير»!