الديار: لا سلام ولا كلام بين الحريري والبخاري!
-
20 February 2026
-
13 secs ago
-
-
source: الديار
-
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
كان الرؤساء الثلاثة قد حضروا افطارا جامعا في دار الفتوى حضرته الاطراف السياسية كافة، وكان لافتا الارباك الذي تسببه حضور رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، ووجود السفير السعودي الوليد البخاري. ووفق مصادر مطلعة، افضت الاتصالات الى اجراءات لوجستية منعت التقاء الرجلين، منعا للاحراج، حيث دخل السفير السعودي مباشرة الى صالة الافطار دون المرور بقاعة الاستقبال، فيما حرص المنظمون على دخول «سلس» للحريري الى مقعده دون التوقف لمصافحة العديد من الشخصيات في القاعة. وكان ذلك بطلب سعودي مباشر «والا لن يحض السفير»!
-
Just in
-
08 :06
وكالة الأنباء الإيرانية: مصرع طيار إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية بمحافظة همدان غربي البلاد
-
08 :04
لماذا يعيد المستخدمون بيع آيفون 17 برو ماكس بكثافة؟ (العربية) تتمة
-
07 :58
"أكسيوس": الكونغرس الأميركي يتجه لمنح ترامب ما يعادل الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
-
07 :49
إيران للأمم المتحدة: سنرد بحزم إذا تعرضنا لهجوم (Skynews) تتمة
-
07 :45
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية نسف في مناطق انتشاره شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
-
07 :43
ترامب يتعهد بنشر وثائق الحكومة حول "الكائنات الفضائية" (Skynews) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
البناء: هل ن حسم الحريري خياره وقراره الانتخابي؟
-
البناء: هل سيترجم "الحزب" مواقف الشيخ قاسم بالتدخل عسكرياً؟
-
البناء: عودة الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
-
اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب
-
اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16
-
الأنباء الكويتية: «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية من "جمع السلاح"
-
الأنباء الكويتية: عباس ابراهيم إلى دائرة جبيل؟
-
نداء الوطن: من سيخلف جميل السيد؟
-
الشرق الأوسط السعودية: مفاوضات لتبادل أسرى في السويداء بوساطة أميركية
-
الأخبار: الحريري عند بري... ويرسم إطار تحالفاته
-
استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل
-
السيد: ماذا يجري في شركة الميدل ايست MEA؟
-
El sitio web tayyar.org lanzó su nueva versión en presencia de Aoun y una amplia representación mediática
-
The tayyar.org website launched its new version in the presence of Aoun and a wide range of media figures
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ أيام حاسمة لمصير التجاذب بين أميركا وإيران... والإنتخابات رهن الضوء الأخضر الخارجي!
-
سامر التوم: القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس!
-
وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد
-
بري استقبل سعد الحريري في عين التينة
-
-
Just in
-
08 :06
وكالة الأنباء الإيرانية: مصرع طيار إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية بمحافظة همدان غربي البلاد
-
08 :04
لماذا يعيد المستخدمون بيع آيفون 17 برو ماكس بكثافة؟ (العربية) تتمة
-
07 :58
"أكسيوس": الكونغرس الأميركي يتجه لمنح ترامب ما يعادل الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
-
07 :49
إيران للأمم المتحدة: سنرد بحزم إذا تعرضنا لهجوم (Skynews) تتمة
-
07 :45
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية نسف في مناطق انتشاره شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
-
07 :43
ترامب يتعهد بنشر وثائق الحكومة حول "الكائنات الفضائية" (Skynews) تتمة