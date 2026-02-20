البناء: عودة الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي
-
20 February 2026
-
13 secs ago
-
-
source: البناء
-
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لبنانياً، لا تزال العلاقة بين عودة الرئيس سعد الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي، خصوصاً بعد حذف صحيفة عكاظ السعودية مقالة تحدّثت بإيجابية سعودية تجاه عودة الحريري.
وربطت أوساط سياسية وإعلامية بين زيارة السفير السعودي وليد البخاري لرئيس مجلس النواب نبيه بري، واصطحاب بري للحريري بسيارته إلى منزله بعد الإفطار الرمضاني الذي جمعهما في دار الفتوى، وحضره رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورؤساء الحكومة السابقون، ووضعت مصادر متابعة لعلاقة الحريري بالسعودية دور بري في العلاقة كضابط إيقاع للتوازنات يلعبه بري عموماً للحفاظ على الاستقرار، وهو يلعبه هنا بصفته الحريص على الحريري والمرحّب بعودته، والحريص على علاقة السعودية بلبنان وعلاقة الحريري بالسعودية والدور السعودي المطلوب بحكمته وترفّعه.
-
Just in
-
06 :20
البناء: هل سيترجم "الحزب" مواقف الشيخ قاسم بالتدخل عسكرياً؟ (البناء) تتمة
-
05 :55
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026 تتمة
-
05 :50
أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026 تتمة
-
05 :40
اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب (اللواء) تتمة
-
05 :30
اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16 (اللواء) تتمة
-
05 :20
الأنباء الكويتية: «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية من "جمع السلاح" (الأنباء) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
-
اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب
-
اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16
-
الأنباء الكويتية: «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية من "جمع السلاح"
-
الأنباء الكويتية: عباس ابراهيم إلى دائرة جبيل؟
-
نداء الوطن: من سيخلف جميل السيد؟
-
الشرق الأوسط السعودية: مفاوضات لتبادل أسرى في السويداء بوساطة أميركية
-
الأخبار: الحريري عند بري... ويرسم إطار تحالفاته
-
استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل
-
السيد: ماذا يجري في شركة الميدل ايست MEA؟
-
El sitio web tayyar.org lanzó su nueva versión en presencia de Aoun y una amplia representación mediática
-
The tayyar.org website launched its new version in the presence of Aoun and a wide range of media figures
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ أيام حاسمة لمصير التجاذب بين أميركا وإيران... والإنتخابات رهن الضوء الأخضر الخارجي!
-
سامر التوم: القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس!
-
وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد
-
بري استقبل سعد الحريري في عين التينة
-
شعب مستسلم... شعب مسؤول عن خرابه (جومانا ناهض)
-
كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكد رفضنا الكامل للقرارات الضريبية التي أصدرتها الحكومة مؤخراً
-
هيئة الإشراف على الانتخابات تطلق حزمة قرارات!
-
-
Just in
-
06 :20
البناء: هل سيترجم "الحزب" مواقف الشيخ قاسم بالتدخل عسكرياً؟ (البناء) تتمة
-
05 :55
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026 تتمة
-
05 :50
أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026 تتمة
-
05 :40
اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب (اللواء) تتمة
-
05 :30
اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16 (اللواء) تتمة
-
05 :20
الأنباء الكويتية: «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية من "جمع السلاح" (الأنباء) تتمة