أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
-
20 February 2026
-
6 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
اللواء: أسرار
لغز
يتجمع لدى جهاز مختص مجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد والمخالفات في الوزارات والإدارات، وهي تُفتح تباعاً وفقاً لحسابات تتعلق بالمعنيِّين.
غمز
تجري ترتيبات لتحديد دائرة يترشح عنها قطب نيابي، لضمان استمرار دوره في مكتب المجلس النيابي الجديد.
همس
حسب خبراء أمنيِّين فإن العودة إلى رفع لهجة التهديد ضد إيران تتجاوز مناورة الضغط، إلى عمل عسكري سريع في أقل من أسبوعين.
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
يطرح خبراء عسكريون سؤالاً يقولون إنه مفتاح معرفة فرص الحرب والتسوية في المواجهة الأميركية الإيرانية لأن الاستناد إلى الأهداف وحدها لا يوصل إلا إلى الحرب. وهذا هو الحال منذ 40 سنة، لكن تداعيات الحرب وثمنها وعدم الثقة بنتائجها كانت أسباب عدم الذهاب للحرب، ولذلك يرتبط السؤال بدرجة الثقة الأميركية ولو كانت ثقة خاطئة بأن هناك حلاً عسكرياً يمكن له أن يحقق خلال أيام ودون أخطار غير قابلة للاحتواء فرض الشروط الأميركية على إيران أو فتح الطريق لإسقاط نظامها. ويضع الخبراء الأخطار غير القابلة للاحتواء في إطار ثلاثة مخاطر، أولها إغلاق مضيق هرمز لأسابيع وشهور، والفشل في القيام بضربة سريعة تنتهي مفاعيلها بقرار أميركي والثاني تعريض حاملات الطائرات والسفن الحربية لخطر الإغراق، والثالث تلقي “إسرائيل” خلال الأيام التي لا تكون كافية بعد لفرض استسلام إيران أو بدء مسار تفكك نظامها حجماً من الضربات يصعب عليها تحملها، ولذلك يعتقد هؤلاء الخبراء أن خيار الحرب وارد، لكنه تهوّر كبير ومخاطرة غير محسوبة.
كواليس
أجرى سفير أوروبي مجموعة اتصالات مع صحافيين وشخصيات عامة لمحاولة معرفة ما إذا كان ثمة صلة بين زيارة دبلوماسي بارز لدولة إقليمية في بيروت لمرجعية نيابية وبين زيارة شخصية قيادية إشكالية للمرجعية النيابية بعد ذلك والسؤال عن إمكانية وجود رسالة من الدولة الإقليمية للشخصية القيادية وضعت في عهدة المرجعية النيابية تتصل بالعلاقة مع الشخصية القيادية وخياراتها وموقف الدولة الإقليمية من ذلك.
نداء الوطن: أسرار
علّق دبلوماسي غربي في بيروت على التحركات احتجاجًا على قرار الحكومة مستغربًا ازدواجية بعض القوى السياسية التي وافقت على القرار داخل مجلس الوزراء ثم نزلت للاعتراض عليه شعبيًا وقال:هذا النموذج من "الانفصام الديمقراطي" يكاد يكون ظاهرة لبنانية بامتياز.
تكثف شخصيات بقاعية اتصالاتها لتحلّ مكان النائب جميل السيد على لائحة "الثنائي" والعقبة الأساسية تكمن في أن أي تعديل محتمل لن يصبّ تلقائيًا في مصلحتهم، إذ تشير المعطيات إلى أن الرئيس بري قد يعمد إلى تسمية البديل في سعي قديم لرفع حصته التمثيلية.
-
Just in
-
06 :20
البناء: هل سيترجم "الحزب" مواقف الشيخ قاسم بالتدخل عسكرياً؟ (البناء) تتمة
-
06 :10
البناء: عودة الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي (البناء) تتمة
-
05 :55
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026 تتمة
-
05 :40
اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب (اللواء) تتمة
-
05 :30
اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16 (اللواء) تتمة
-
05 :20
الأنباء الكويتية: «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية من "جمع السلاح" (الأنباء) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب
-
اللواء: بري للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16
-
الأنباء الكويتية: «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية من "جمع السلاح"
-
الأنباء الكويتية: عباس ابراهيم إلى دائرة جبيل؟
-
نداء الوطن: من سيخلف جميل السيد؟
-
الشرق الأوسط السعودية: مفاوضات لتبادل أسرى في السويداء بوساطة أميركية
-
الأخبار: الحريري عند بري... ويرسم إطار تحالفاته
-
استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل
-
السيد: ماذا يجري في شركة الميدل ايست MEA؟
-
El sitio web tayyar.org lanzó su nueva versión en presencia de Aoun y una amplia representación mediática
-
The tayyar.org website launched its new version in the presence of Aoun and a wide range of media figures
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ أيام حاسمة لمصير التجاذب بين أميركا وإيران... والإنتخابات رهن الضوء الأخضر الخارجي!
-
سامر التوم: القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس!
-
وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد
-
بري استقبل سعد الحريري في عين التينة
-
شعب مستسلم... شعب مسؤول عن خرابه (جومانا ناهض)
-
كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكد رفضنا الكامل للقرارات الضريبية التي أصدرتها الحكومة مؤخراً
-
هيئة الإشراف على الانتخابات تطلق حزمة قرارات!
-
هيكل زار بري.. هذا ما دار بينهما!
-
حادثة خطيرة: اختفاء 6 لبنانيّين في تركيا... ماذا في التفاصيل؟
-
-
Just in
-
06 :20
البناء: هل سيترجم "الحزب" مواقف الشيخ قاسم بالتدخل عسكرياً؟ (البناء) تتمة
-
06 :10
البناء: عودة الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي (البناء) تتمة
-
05 :55
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026 تتمة
-
05 :40
اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب (اللواء) تتمة
-
05 :30
اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16 (اللواء) تتمة
-
05 :20
الأنباء الكويتية: «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية من "جمع السلاح" (الأنباء) تتمة