اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب
-
20 February 2026
-
11 secs ago
-
-
source: اللواء
-
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
معيشياً، استمرت الدعوات الى الاضراب والتظاهر الاسبوع المقبل احتجاجا على قرار رفع ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم اضافية عالية على البنزين ومستوعبات البضائع، تتوالى من قبل عمال القطاع العام، فيما أعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، في بيان، أن «التأثير المباشر لزيادة أسعار البنزين التي أقرت مؤخراً لزيادة رواتب القطاع العام، على أسعار السلع يبقى محدوداً، نظراً إلى اختلاف حجم استهلاك البنزين بين مؤسسة وأخرى، ما يجعل من الصعب تحديد نسبة دقيقة منذ الآن، مشيراً الى أن التأثير لن يكون كبيراً، ولن يصل إلى 10% و 15% كما يُشاع، بل يُقدّر أن يصل الى نحو 2% كحد أقصى.
وفي إطار متصل أعلنت النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان (أوجيرو) أن الثلثاء المقبل هو يوم الغضب والرفض «للتمسك بالمطالب لحماية التعويضات، وتثبيت المياومين، وحل نهائي وشامل للأمن الصحي.
-
Just in
-
06 :20
البناء: هل سيترجم "الحزب" مواقف الشيخ قاسم بالتدخل عسكرياً؟ (البناء) تتمة
-
06 :10
البناء: عودة الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي (البناء) تتمة
-
05 :55
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026 تتمة
-
05 :50
أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026 تتمة
-
05 :30
اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16 (اللواء) تتمة
-
05 :20
الأنباء الكويتية: «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية من "جمع السلاح" (الأنباء) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
اللواء: بري للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16
-
الأنباء الكويتية: «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية من "جمع السلاح"
-
الأنباء الكويتية: عباس ابراهيم إلى دائرة جبيل؟
-
نداء الوطن: من سيخلف جميل السيد؟
-
الشرق الأوسط السعودية: مفاوضات لتبادل أسرى في السويداء بوساطة أميركية
-
الأخبار: الحريري عند بري... ويرسم إطار تحالفاته
-
استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل
-
السيد: ماذا يجري في شركة الميدل ايست MEA؟
-
El sitio web tayyar.org lanzó su nueva versión en presencia de Aoun y una amplia representación mediática
-
The tayyar.org website launched its new version in the presence of Aoun and a wide range of media figures
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ أيام حاسمة لمصير التجاذب بين أميركا وإيران... والإنتخابات رهن الضوء الأخضر الخارجي!
-
سامر التوم: القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس!
-
وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد
-
بري استقبل سعد الحريري في عين التينة
-
شعب مستسلم... شعب مسؤول عن خرابه (جومانا ناهض)
-
كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكد رفضنا الكامل للقرارات الضريبية التي أصدرتها الحكومة مؤخراً
-
هيئة الإشراف على الانتخابات تطلق حزمة قرارات!
-
هيكل زار بري.. هذا ما دار بينهما!
-
حادثة خطيرة: اختفاء 6 لبنانيّين في تركيا... ماذا في التفاصيل؟
-
مأساة في بحمدون: الشاب محمد جثة هامدة!
-
-
Just in
-
06 :20
البناء: هل سيترجم "الحزب" مواقف الشيخ قاسم بالتدخل عسكرياً؟ (البناء) تتمة
-
06 :10
البناء: عودة الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي (البناء) تتمة
-
05 :55
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026 تتمة
-
05 :50
أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026 تتمة
-
05 :30
اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16 (اللواء) تتمة
-
05 :20
الأنباء الكويتية: «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية من "جمع السلاح" (الأنباء) تتمة