اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16
20 February 2026
source: اللواء
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
نيابياً، كشفت المعلومات أن الرئيس نبيه بري وحركة «أمل» بصدد ترشيحات في كل الدوائر بما في ذلك الدائرة 16.. وتردد أن شخصية رشحتها الحركة للترشح عن أحد المقاعد الستة في الدائرة 16 (أي بالنسبة للمغتربين)، وسط ترقب في إعادته خلط الأوراق.
وفي الإطار الانتخابي، اكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار خلال اطلاقه الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028، قبل ظهر أمس، انه وانطلاقاً من إيماننا بمبدأ استمراريّة المرفق العام، وانسجاماً مع قناعتنا الراسخة بأنّ الشعب هو مصدرُ السلُطات، فإنّنا نعملُ من دون هوادة لإنجاز استحقاق الانتخابات النيابية في مواعيدها المحدّدة، وبما يضمنُ التزام القانون وفقاً لأعلى معايير الشفافيّة والانفتاح على الجمهور لصون حقّه القانونيّ في الوصول إلى المعلومات التي التزمت الوزارةُ منذ اليوم الأوّل بوضعها في متناول الجميع من دون زيادةٍ أو نقصان، وسنبقى على ما نؤمنُ به بصرف النظر عن النتائج والمآلات».
06 :20
البناء: هل سيترجم "الحزب" مواقف الشيخ قاسم بالتدخل عسكرياً؟ (البناء) تتمة
06 :10
البناء: عودة الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي (البناء) تتمة
05 :55
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026 تتمة
05 :50
أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026 تتمة
05 :40
اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب (اللواء) تتمة
05 :20
الأنباء الكويتية: «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية من "جمع السلاح" (الأنباء) تتمة
