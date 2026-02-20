الشرق الأوسط السعودية: مفاوضات لتبادل أسرى في السويداء بوساطة أميركية
الشرق الأوسط السعودية: موفق محمد-
أكّدت مصادر سورية لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مفاوضات تجري بخصوص تبادل أسرى في محافظة السويداء جنوب سوريا، بوساطة أميركية.
وصرح مدير العلاقات الإعلامية في المحافظة، قتيبة عزام، بأن المفاوضات تجري بين الحكومة السورية، وما يُعرف بـ«قوات الحرس الوطني» التابعة لشيخ العقل، حكمت الهجري، بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
وأفادت تقارير إعلامية بأن مكتب المبعوث الأميركي، توم برّاك، تسلّم موافقة من الطرفين لإنجاز الصفقة التي ستشمل إطلاق سراح 61 مدنياً من أبناء السويداء موقوفين في ريف دمشق منذ أحداث صيف 2025، مقابل 30 أسيراً من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية محتجزين لدى «الحرس الوطني» في السويداء.
وكان محافظ السويداء، مصطفى بكور، قد أعلن الشهر الماضي أن الحكومة السورية تسلّمت هؤلاء المدنيين من قوات العشائر، وأودعتهم السجن لترتيب عملية تبادل.
