كتب النائب جميل السيد عبر "أكس":

ماذا يجري في شركة الميدل ايست MEA، طيران الشرق الأوسط، المملوكة كلها من الدولة اللبنانية بأموال مصرف لبنان؟!الفضيحة الأخيرة حول اختلاس حوالي مليوني دولار من قبل الموظف رواد جسار وشركائه، ربما هي الاولى التي تصل إلى القضاء بينما سبقتها ولا تزال في زمن محمد الحوت إختلاسات مماثلة وأسوأ، ومنها على سبيل المثال:* جميل حمام قريب محمد الحوت اختلس ما يقارب المليون دولار من محطة الشركة في بغداد.* الموظف حسام كنعان اختلس ما يقارب المليونين دولار وهرب خارج لبنان.* الموظف جوزيف دكاش اختلس ما يقارب المليون او اقل بقليل من إحدى المحطات الاوروبيه وهرب!!!* وفي الشركة ايضاً شبكة فساد في قطاع ال facilities بما فيها البناء والديكور والمشتريات والرمول المستخرجه،وشبكة فساد حصرية في قطاع الصيانة بما فيها شراء وبيع قطع الطائرات، والسمسرات في عقود الشراء والطعام في قطاعات اخرى يديرها ازلام الحوت ممن تجاوز بعضهم سن التقاعد ومنهم من تجاوز عمره ٨٠ سنة. عدا عن شبكة عائلية في مختلف المواقع، وانعدام التدقيق الجدي المحاسبي والفوضى وإنتشار المحاصصة والزبائنية لمختلف المرجعيات السياسية والدينية ورشوة وسائل الإعلام عبر الإعلانات والبرامج المدفوعة للتغطية والسكوت عن الحوت وإطلاق المدائح "بإنجازاته"،وكل ذلك بما يشبه الأسلوب الذي كان يعتمده رياض سلامة في الفساد وشراء الذمم في السياسة والأمن والقضاء والإعلام ورجال الدين…ويبقى السؤال الأهم،ماذا سيفعل الحاكم الجديد لمصرف لبنان الذي يملك كامل أسهم الميدل ايست من أموال الدولة، خاصةً وأن الموقوف حالياً محمد جسار هو كاتم اسرار الحوت في كل ما يتعلق بالأموال المهدورة والمنهوبة؟!وهل سيتم تكليف محامين من قبل مصرف لبنان للإدعاء ومتابعة الملف الحالي قضائياً، كما وتكليف شركة تدقيق عالمية محايدة لكشف المستور وحماية المال العام قبل فوات الأوان؟!