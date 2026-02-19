Tayyar Article
المدفعية المعادية قصفت أطراف يارون بقذائف من العيار الثقيل
19 February 2026
4 mins ago
source: tayyar.org
19 :52
شو الوضع؟ أيام حاسمة لمصير التجاذب بين أميركا وإيران... والإنتخابات رهن الضوء الأخضر الخارجي! تتمة
19 :48
ترامب: سنقدم 10 مليارات دولار لغزة عبر مجلس السلام
19 :47
سامر التوم: القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس! تتمة
19 :42
غارة معادية على محلة الشعرة المتاخمة لجرود النبي شيت
19 :10
وزير الخارجية القطري: دولة قطر تتعهد بتقديم مليار دولار دعما لمهمة مجلس السلام للتوصل إلى حل نهائي
19 :06
وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد تتمة
