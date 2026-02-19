



... وتضجّ الطّرقات وتُسمع الخطوات وتعلو الهتافات وتستفيق الاعتراضات على معاناة معيشيّة وضرائبيّة. ويخرج علي بابا لتدجين الوضع بوعود مكحّلة وكأن الأموال حضرت فجأة أو الأموال استُرجعت أو السّرقات توقّفت أو أنّ المخالفين دفعوا حقوق الدّولة.

وإذ تأتي الاستفاقة في اليوم التّالي على زيادات على الشّعب الّذي يعاني أصلًا من ثقل وهموم تكفيه ليفكّر بالهجرة أو اليأس أو الانتحار. زيادات صعقته فصحا مجدّدًا إلى واقع فشل الدّولة فشلًا تُحمّله دومًا لذلك الشّعب المسكين.

فكيف تعدون بتصحيح رواتب فتعطون باليمين وتأخذون باليسار؟

كيف تعدون بتصحيح رواتب وأنتم تعطون، وعطاؤكم قليل ثمّ تأخذون بالقنطار؟

كيف تعدون قطاعًا واسعًا بتحسين معيشته ثم تفرضون عليه ضريبة، وإن كانت واحدًا في الحقيقة، إلّا أنّها آلاف في الواقع المعيشي المرير مع جشع التّجار؟

كيف تطمئنون شعبكم وأنتم في سرّكم تضحكون عليه لأنّه لا يزال يصدّقكم؟ ما هذه العمليّة الحسابيّة الخنفشاريّة؟ ما هذه الزّيادة الّتي وصلت أصلًا ناقصة؟

أينكم من ضميركم؟ آه، نسينا أنّكم بعتموه بأرخص من الفضّة، بعتموه ب "أبو عمر".

أين هي وعودكم الكاذبة بالتّغيير ونهضة الدّولة وتحقيق إنجازات تتّهمون غيركم بأنّهم لم ينجزوها، بينما أنتم وعدتم بتحقيق الكثير فما كان حتّى القليل منه؟

لعنة الفقراء عليكم. لعنة المكافحين عليكم. لعنة التّاريخ عليكم.

قد لا تحفظونها اليوم، لكنّها لآخرتكم ستكون محفوظة.

وأنتم أيّها الشّعب أينكم من ثورة هادفة؟ أينكم من ثورة تستعيدون فيها حقّكم؟ أينكم لا تُسمعون صوتكم، صوت الحقّ؟

أيّها الشّعب استيقظ وكن ثائرًا فالنّوم للأموات!