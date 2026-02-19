هيكل زار بري.. هذا ما دار بينهما!
19 February 2026
31 mins ago
source: tayyar.org
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري. وتم البحث في تطورات الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
واستقبل بري أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي وضع رئيس المجلس باجواء ونتائج زياراته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية ومشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ اضافة الى التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش. واللقاء كان مناسبة ايضا لعرض تطورات الاوضاع لاسيما الامنية منها والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لإعتداءاتها على لبنان.
ومن زوار رئيس المجلس سفيرة لبنان لدى ساحل العاج ماجدة كركي.
Just in
16 :34
وزير الدفاع الإسرائيلي:
- قضينا على رأس قيادة تنظيم الحوثيين في اليمن
- وجود قواتنا في منطقة أمنية داخل غزة سيدوم إلى الأبد
16 :30
نتنياهو:
- إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا فستواجه ردًّا لا تتصوره
- كلّ مَن هاجمنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران "تلقّى ضرباتنا"
16 :18
وصول الرئيس الأميركي دوانلد ترامب إلى أول جلسة لمجلس سلام غزة
16 :15
انطلاق الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة ترامب
16 :07
جابر يلتقي في هذه الأثناء حاكم مصرف لبنان
15 :30
وزارة الدفاع الألمانية: الجيش الألماني نقل عددا من عناصره "مؤقتا" خارج أربيل في ظلّ تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط
