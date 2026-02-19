نواب يترشّحون للانتخابات النيابية المقبلة... مَن هم؟
source: tayyar.org
قدّم النائب هاني قبيسي أوراق ترشيحه الى الانتخابات النيابية 2026، عن دائرة الجنوب الثالثة – النبطية.
كذلك قدّم النائبان علي حسن خليل وفادي علامة ترشيحهما للانتخابات النيابية المقبلة.
