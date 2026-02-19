دعوة رسميّة للرئيس عون الى مؤتمر دعم الجيش
19 February 2026
35 mins ago
source: tayyar.org
تسلم رئيس الجمهورية جوزاف عون دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل.
وأشار ماكرون في الدعوة إلى أن" مشاركة الرئيس عون الشخصية تشكل إشارة سياسية قوية تعكس متانة الروابط بين فرنسا ولبنان، والتزام الطرفين باستقرار لبنان واستعادة سيادته بشكل كامل".
كما شدد على أن" هدف المؤتمر يكمن في إعادة التأكيد على الدعم السياسي والمالي والتقني الذي يقدمه المجتمع الدولي للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وحشد دعم دولي منسق يتماشى مع الأولويات المحددة لهذه المؤسسات".
13 :35
المفوضية الأوروبية: لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا دون أوروبا وننسق بشكل دائم مع أوكرانيا والولايات المتحدة
13 :33
في أول أيام رمضان.. وفاة فنان شاب بعد تعرّضه لأزمة صحية (صورة) تتمة
13 :29
الرئيس الفرنسي ماكرون من نيودلهي: الهند تريد المشاركة في تصنيع مقاتلات "رافال"
13 :07
"رويترز" عن مصادر استخباراتية أوروبية: أجواء تشاؤمية بشأن القدرة على إبرام اتفاق سلام لأوكرانيا هذا العام
13 :03
الأمم المتحدة: مقتل 15 طفلاً بهجوم بمسيرة في غرب كردفان بالسودان
12 :41
6 أسباب تجعل الحرب على إيران "وشيكة" (Skynews) تتمة
