بيانٌ هامّ للأمن العام... هذا ما جاء فيه!
19 February 2026
3 months ago
source: tayyar.org
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
بناءً على القانون رقم /56/ تاريخ 27/12/2008 (قانون تنظيم المهن الفنية)، ولا سيما المادة /16/ منه،
بناءً على المرسوم رقم /3705/ تاريخ22/06/2016 المعدّل بموجب المرسوم رقم /13043/ تاريخ 29/04/2024،
وحرصًا على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وصونًا لحقوق صندوق التعاضد الموحد للفنانين،
يُطلب من جميع مستقدمي الفنانين العرب والأجانب، أفرادًا كانوا أم شركات، التقيد التام بالإجراءات الآتية، تحت طائلة ردّ الطلبات واتخاذ المقتضى القانوني:
أولاً: تأشير العقود
يتوجب إبراز العقد الأصلي الموقّع مع الفنان الأجنبي لدى إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين مسبقًا، والحصول على التأشيرة الرسمية للصندوق على العقد قبل المباشرة بأي إجراء آخر.
ثانيًا: تسديد الرسم المالي
يتوجب تسديد الرسم المحدد بنسبة (10%) من قيمة العقد لدى وزارة المالية لصالح صندوق التعاضد الموحد للفنانين، والحصول على إيصال رسمي يثبت عملية الدفع وفقًا للأصول.
ثالثًا: المستندات المطلوبة للحصول على سمة الدخول
يُرفق بطلبات الحصول على سمات الدخول المقدمة إلى دوائر الأمن العام المختصة ما يأتي:
نسخة عن العقد الأصلي الممهور بختم إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين.
نسخة عن إيصال تسديد رسم الـ (10%) الصادر عن وزارة المالية.
للإستفسار والإطلاع على كافة التفاصيل موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:
Website http://general-security.gov.lb
Facebook https://facebook.com/DGSGLB
X https://x.com/DGSGLB
أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷.
