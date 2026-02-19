اندلع فجر اليوم حريق كبير في معمل في منطقة الفنار وقد حضرت فرق الإطفاء على الفور pic.twitter.com/LlLtOVmMzP — tayyar.org (@tayyar_org) February 19, 2026

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:"حوالى الساعة الرابعة والثلث فجر اليوم، وقع حادث داخل معملٍ لصناعة علب العصير في منطقة الفنار، حيث أدى انفجار في إحدى الآلات الصناعية إلى إنهيار أجزاء من الطبقتين الأرضي والأول. وعلى الأثر، نفّذت فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض. وقد تم إنقاذ عاملين من تحت الأنقاض، جرى إسعافهما ونقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج اللازم. كما تم انتشال جثة عامل من التابعية الهندية من تحت الركام. وتواصل فرق الدفاع المدني تأمين السلامة العامة في موقع الحادثة".