بالفيديو - إنقاذ عاملين وانتشال جثة.. في انفجار داخل معمل عصير بالفنار!
-
19 February 2026
-
5 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:
"حوالى الساعة الرابعة والثلث فجر اليوم، وقع حادث داخل معملٍ لصناعة علب العصير في منطقة الفنار، حيث أدى انفجار في إحدى الآلات الصناعية إلى إنهيار أجزاء من الطبقتين الأرضي والأول. وعلى الأثر، نفّذت فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض. وقد تم إنقاذ عاملين من تحت الأنقاض، جرى إسعافهما ونقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج اللازم. كما تم انتشال جثة عامل من التابعية الهندية من تحت الركام. وتواصل فرق الدفاع المدني تأمين السلامة العامة في موقع الحادثة".
اندلع فجر اليوم حريق كبير في معمل في منطقة الفنار وقد حضرت فرق الإطفاء على الفور pic.twitter.com/LlLtOVmMzP— tayyar.org (@tayyar_org) February 19, 2026
-
Just in
-
09 :57
مطلوب دم من فئة -O او -B للمريضة جومانا الراسي مستشفى اوتيل ديو وبلاكيت من أي فئة للاتصال: 70075587
-
09 :54
هل يكون خوض "المستقبل" الانتخابات سبباً في تأجيلها؟ (المدن) تتمة
-
09 :42
مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية يقول إنه لا يمكن لأي بلد حرمان إيران من حقها في التخصيب
-
09 :41
أمن الدولة يكشف تهرّباً ضريبيا بنصف مليون دولار في مرفأ طرابلس تتمة
-
09 :28
التحكم المروري: انقلاب سيارة على أوتوستراد المتن السريع والأضرار مادية ودرّاج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
-
09 :23
محكمة كوريا الجنوبية: السجن المؤبد للرئيس السابق "يون" بتهمة قيادة تمرد لمحاولة فرض الأحكام العرفية عام 2024
-
-
-
