بالفيديو - دويٌّ قويٌّ يرعب سكان الفنار فجراً.. هذا ما حدث!
-
19 February 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
سمع قرابة الساعة الرابعة فجراً دوي قوي في الفنار أرعب سكان المنطقة وتبين أنه ناتج عن حريق كبير وقع في معمل وقد حضرت فرق الإطفاء على الفور.
اندلع فجر اليوم حريق كبير في معمل في منطقة الفنار وقد حضرت فرق الإطفاء على الفور pic.twitter.com/LlLtOVmMzP— tayyar.org (@tayyar_org) February 19, 2026
-
Just in
-
08 :48
نيويورك تايمز: هناك خطط بتوجيه "ضربة شديدة" على مدى عدة أيام بهدف دفع إيران إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات
-
08 :46
راصد الزلازل الهولندي يحذر من ظاهرة تحدث مرة كل 36 عاماً (العربية) تتمة
-
08 :42
رويترز: لجنة إدارة غزة غير راضية عما تقوم به حماس
-
08 :39
الجيش الأميركي يبلغ ترامب جاهزيته لضرب إيران ابتداء من السبت (Skynews) تتمة
-
08 :36
زلزال يضرب جنوب إيران تتمة
-
08 :23
أسعار الذهب تنخفض! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
حالة تأهب على الحدود.. هجوم اسرائيلي استباقي وقوي على الحزب؟
-
البلاد ستدخل في أجواء أزمة كبيرة
-
الجمهورية: طلب الحصول على رأي هيئة الاستشارات موعز به من جهة أعلى من "الوزارة"
-
الجمهورية: الانتخابات مستهدفة
-
الديار: ترشيحات متوقعة للدائرة ١٦
-
الديار: نواب كتل كبيرة يرجحون الانتخابات في ايار
-
الديار: هل تسقط زيادة ضريبة القيمة المضافة في المجلس؟
-
الديار: غضب شعبي ضد قرارات الحكومة الضريبية
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 19 شباط 2026
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 19 شباط 2026
-
البناء: مسعى داخلي ـ خارجي لتأجيل الانتخابات النيابية
-
اللواء: كل الدول راضية تقرير الجيش... لكن على امل التنفيذ السريع
-
اللواء: التمديد للمجلس النيابي يتقدم
-
الأنباء الكويتية: موقع tayyar.org أطلق حلته الجديدة بحضور عون وطيف إعلامي واسع
-
نداء الوطن: لبنان يجتمع على الصوم
-
الأخبار: القيود السعوديّة على الحريري تتزايد
-
لجنة المتعاقدين في الإدارت العامة للتوقّف عن العمل الخميس والجمعة رفضا لسياسة فرض الضرائب
-
رابطة موظفي الادارة العامة: ما أقدمت عليه الحكومة خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً
-
EXCLUSIVE
خاص - "القوات" تبحث عن متمولين بعد توقف الدعم الخليجي
-
EXCLUSIVE
خاص - الثنائي الشيعي: القديم على قدمه في توزيع المرشحين
-
-
Just in
-
08 :48
نيويورك تايمز: هناك خطط بتوجيه "ضربة شديدة" على مدى عدة أيام بهدف دفع إيران إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات
-
08 :46
راصد الزلازل الهولندي يحذر من ظاهرة تحدث مرة كل 36 عاماً (العربية) تتمة
-
08 :42
رويترز: لجنة إدارة غزة غير راضية عما تقوم به حماس
-
08 :39
الجيش الأميركي يبلغ ترامب جاهزيته لضرب إيران ابتداء من السبت (Skynews) تتمة
-
08 :36
زلزال يضرب جنوب إيران تتمة
-
08 :23
أسعار الذهب تنخفض! تتمة