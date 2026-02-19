اندلع فجر اليوم حريق كبير في معمل في منطقة الفنار وقد حضرت فرق الإطفاء على الفور pic.twitter.com/LlLtOVmMzP — tayyar.org (@tayyar_org) February 19, 2026

سمع قرابة الساعة الرابعة فجراً دوي قوي في الفنار أرعب سكان المنطقة وتبين أنه ناتج عن حريق كبير وقع في معمل وقد حضرت فرق الإطفاء على الفور.