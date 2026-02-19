اللواء: التمديد للمجلس النيابي يتقدم
19 February 2026
3 mins ago
اللواء
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
بقي موضوع الانتخابات النيابية معلّقاً على مواقف من هنا وهناك وتسريبات بأن تأجيلها وارد وأن التمديد للمجلس النيابي يتقدم، لكن ثمة معلومات مفادها ان «قيادة حزب الله طلبت من أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة التقدّم بترشيحاتهم للانتخابات»، وتأكيد الرؤساء عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير الداخلية احمد الحجار انها جارية في موعدها، مع ترقب اي تطورات خارجة عن نطاق المسؤولين قد تفرض تأجيلها.
وفي الاطار الانتخابي، يجري تداول بين سفراء الخماسية حول امكانية تأجيل اجراء الانتخابات النيابية.
وكشفت محطة «mtv» ان رأياً مرجحاً برز في اجتماع «الخماسية» الثلاثاء الماضي هو عدم حصول الانتخابات النيابية في موعدها إزاء الاستحقاقات الراهنة من السلاح الى القوانين الاصلاحية.
وحسب مصدر دبلوماسي للمحطة، فإن سفيرَيْن على الأقل في اللجنة الخماسية، عبّرا عن أنه من الأفضل عدم حصول الانتخابات قبل بت موضوع السلاح وفي ظل عدم استقرار تطورات المنطقة على تصوّر واضح.
كما ذكر المصدر ان «مرشحين شيعة ومن «التيار الوطني الحر» قد يتقدمون بطلبات الترشيح عن الدائرة 16 في الأيام المقبلة، والتوجه هو للطعن أمام مجلس شورى الدولة بحال عدم قبول الطلبات».
05 :10
الأنباء الكويتية: موقع tayyar.org أطلق حلته الجديدة بحضور عون وطيف إعلامي واسع (الأنباء) تتمة
05 :01
نداء الوطن: لبنان يجتمع على الصوم (نداء الوطن) تتمة
04 :50
الشرق الأوسط السعودية: وزير الخارجية الروسي يحذر من شن ضربة أميركية جديدة على إيران (الشرق الأوسط) تتمة
04 :40
الأخبار: القيود السعوديّة على الحريري تتزايد (الأخبار) تتمة
23 :51
يديعوت احرونوت:
- في حال وقوع الهجوم تتحضر إسرائيل لاحتمال فتح جبهات إضافية مع "حزب الله" في لبنان و"الحوثيين" في اليمن حيث تهدف إسرائيل بشكل أساسي إلى تدمير أو تحييد منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية
- تم تأجيل اجتماع "الكابينت" الذي كان مقرراً وذلك وسط تقييمات أمنية تشير إلى قرب قيام الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران
- رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري وهناك مؤشرات متزايدة على إمكانية شن ضربة "أمريكية-إسرائيلية" مشتركة في الأيام المقبلة
23 :35
المندوب الروسي: ندين المحاولات الإسرائيلية لتوسيع الوصاية على أراضي القدس والضفة
الأنباء الكويتية: موقع tayyar.org أطلق حلته الجديدة بحضور عون وطيف إعلامي واسع
نداء الوطن: لبنان يجتمع على الصوم
الأخبار: القيود السعوديّة على الحريري تتزايد
لجنة المتعاقدين في الإدارت العامة للتوقّف عن العمل الخميس والجمعة رفضا لسياسة فرض الضرائب
رابطة موظفي الادارة العامة: ما أقدمت عليه الحكومة خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً
EXCLUSIVE
خاص - "القوات" تبحث عن متمولين بعد توقف الدعم الخليجي
EXCLUSIVE
خاص - الثنائي الشيعي: القديم على قدمه في توزيع المرشحين
كان بدنا وفينا بس فضحونا (جوي جرجس)
٩١ حصاد العمر وروح البداية (جومانا ناهض)
EXCLUSIVE
كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية!
لا خيار امام بري إلَّا هذا!
EXCLUSIVE
كواليس - موجة غضب في البقاع.. ما السبب؟
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية
EXCLUSIVE
كواليس - قرار حكومي هام بحق المنصات الإلكترونية
أبي خليل في مؤتمر صحافي عن الطعن بقرار الحكومة: لا يمكن لوزير الطاقة وفريقه التنصل من المسؤولية عن الضرائب المفروضة
إدي معلوف عرض مع وزيرة البيئة أضرار الأوتوستراد الدائري في ساحل المتن الشمالي
إخلاء سبيل فضل شاكر؟
الراعي عرض مع رئيس الرابطة المارونية ورئيس الجامعة اللبنانية موضوع تفرغ الاساتذة
يونس: قدرتك الشرائية تراجعت!
لقاء بين قائد الجيش وسفراء الخماسية أكد أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية
