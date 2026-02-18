في ظل غياب أي دعم خارجي للأحزاب المعارضة وتوقف التمويل الخليجي، تبحث القوات اللبنانية عن مرشحين متمولين لضمان حضورها السياسي في الانتخابات المقبلة. وتشير أوساط سياسية إلى أن الاستحقاق الانتخابي متجه نحو التأجيل، فيما ترفض دول خليجية كبرى دعم أي حزب، حتى لو كان يدور في فلكها، مهما علا شأنه. من هذا المنطلق، يسعى حزب القوات إلى تأمين لوائحه والحصول على التمويل اللازم لزوم المحافظة على حضوره السياسي في الاستحقاق المرتقب.