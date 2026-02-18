خاص - "القوات" تبحث عن متمولين بعد توقف الدعم الخليجي
-
18 February 2026
-
16 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
في ظل غياب أي دعم خارجي للأحزاب المعارضة وتوقف التمويل الخليجي، تبحث القوات اللبنانية عن مرشحين متمولين لضمان حضورها السياسي في الانتخابات المقبلة. وتشير أوساط سياسية إلى أن الاستحقاق الانتخابي متجه نحو التأجيل، فيما ترفض دول خليجية كبرى دعم أي حزب، حتى لو كان يدور في فلكها، مهما علا شأنه. من هذا المنطلق، يسعى حزب القوات إلى تأمين لوائحه والحصول على التمويل اللازم لزوم المحافظة على حضوره السياسي في الاستحقاق المرتقب.
-
Just in
-
20 :56
خاص - الثنائي الشيعي: القديم على قدمه في توزيع المرشحين تتمة
-
20 :52
كان بدنا وفينا بس فضحونا (جوي جرجس) تتمة
-
20 :50
٩١ حصاد العمر وروح البداية (جومانا ناهض) تتمة
-
20 :27
الخارجية الأمريكية: القيود تستهدف المسؤولين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الإيرانيين
-
20 :24
كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية! تتمة
-
20 :21
رويترز عن زيلنسكي: المحادثات ذات المسار العسكري مع روسيا كانت جوهرية ونأمل أن تجرى الجولة التالية الشهر الحالي
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - الثنائي الشيعي: القديم على قدمه في توزيع المرشحين
-
كان بدنا وفينا بس فضحونا (جوي جرجس)
-
٩١ حصاد العمر وروح البداية (جومانا ناهض)
-
EXCLUSIVE
كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية!
-
لا خيار امام بري إلَّا هذا!
-
EXCLUSIVE
كواليس - موجة غضب في البقاع.. ما السبب؟
-
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية
-
EXCLUSIVE
كواليس - قرار حكومي هام بحق المنصات الإلكترونية
-
أبي خليل في مؤتمر صحافي عن الطعن بقرار الحكومة: لا يمكن لوزير الطاقة وفريقه التنصل من المسؤولية عن الضرائب المفروضة
-
إدي معلوف عرض مع وزيرة البيئة أضرار الأوتوستراد الدائري في ساحل المتن الشمالي
-
إخلاء سبيل فضل شاكر؟
-
الراعي عرض مع رئيس الرابطة المارونية ورئيس الجامعة اللبنانية موضوع تفرغ الاساتذة
-
يونس: قدرتك الشرائية تراجعت!
-
لقاء بين قائد الجيش وسفراء الخماسية أكد أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية
-
ضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك!
-
شو الوضع؟ قرارات حكومة العجز أمام محك الطعن... "القوات" تواصل التنصل لكن "الشمس شارقة"!
-
بالجرم المشهود... توقيف سارق في الأشرفيّة!
-
حادث سير مروّع على طريق ضهر البيدر!
-
سيزار ابي خليل: هناك إصرار من الحكومة على المخالفة وضرب القانون بعرض الحائط (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)
-
داخل محل لبيع المشروبات... حادثة مروّعة تهزّ بلدة لبنانيّة!
-
-
Just in
-
20 :56
خاص - الثنائي الشيعي: القديم على قدمه في توزيع المرشحين تتمة
-
20 :52
كان بدنا وفينا بس فضحونا (جوي جرجس) تتمة
-
20 :50
٩١ حصاد العمر وروح البداية (جومانا ناهض) تتمة
-
20 :27
الخارجية الأمريكية: القيود تستهدف المسؤولين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الإيرانيين
-
20 :24
كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية! تتمة
-
20 :21
رويترز عن زيلنسكي: المحادثات ذات المسار العسكري مع روسيا كانت جوهرية ونأمل أن تجرى الجولة التالية الشهر الحالي