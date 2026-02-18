أفادت مصادر سياسية لـ"الجديد": لا خيار امام بري إلَّا الدعوة الى جلسة يُرجّح انعقادها الأسبوع على جدول اعمالها مناقشة القوانينِ المطروحة ومنها قانون النائب اديب عبد المسيح للتمديد والقانون الحالي. ومن المرجّح أن تُطرح الدعوة للتصويت إمّا على التمديد للمجلس بين عام وعامين أو لتعديل مادة اقتراع المغتربين وإلّا تتجه الحكومة إلى إجراء الانتخابات وفق القانون المعتمد في المرة الماضية.

على الصعيد الدولي، فأفادت معلومات "الجديد" أنّ فرنسا وجّهت دعوات إلى نحو 50 دولة حتى الساعة للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس خلال آذار.