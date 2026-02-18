استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، مقرر لجنة التربية في المجلس التنفيذي للرابطة الدكتور ايلي مخايل، وجرى عرض الأوضاع الراهنة اضافة إلى موضوع تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية.