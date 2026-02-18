بالجرم المشهود... توقيف سارق في الأشرفيّة!
18 February 2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم كافة على الأراضي اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والرصد الدقيق، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف المدعو:ع. ج. (مواليد عام 1980، لبناني)
وذلك في محلة الأشرفية أثناء محاولته سرقة محتويات سيارة من نوع Honda CR-V كانت مركونة في المكان.
كما تبيّن أنه من أصحاب السوابق في قضايا السرقة.
تمّت إحالة الموقوف إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملاً بإشارته.
-
