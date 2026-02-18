Tayyar Article
سيزار ابي خليل: هناك إصرار من الحكومة على المخالفة وضرب القانون بعرض الحائط (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)
18 February 2026
أكد النائب سيزار ابي خليل أن ما حصل في الجلسة برسم اللبنانيين كافة.
واعتبر في مؤتمر صحافي مع نقيب أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل منصور سيلفا ووكيله المحامي فادي الحاج أن هناك إصرار من الحكومة على المخالفة وضرب القانون بعرض الحائط وتجاوزه وتجويع اللبنانيين.
وعن الطعن المقدم أمام مجلس شورى الدولة بقرار فرض ضريبة على البنزين أشار ابي خليل الى أن تخصيص الضرائب مخالف للقانون والدستور. وأضاف: بالتأكيد سنتقدم بطعن بقرار زيادة الضريبة على البنزين الغير منطقي التي اتخذته الحكومة.
