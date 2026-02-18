أفادت غرفة التحكم المروري عو وقوع حادث سير مروّع على طريق ضهر البيدر، حيث اصطدمت شاحنة بسيارتين ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح فيما عملت فرق الإسعاف على نقل الجرحى والطريق تشهد زحمة سير خانقة.