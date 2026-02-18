حادث سير "مروّع" على طريق ضهر البيدر... وزحمة خانقة!
18 February 2026
10 secs ago
source: tayyar.org
أفادت غرفة التحكم المروري عو وقوع حادث سير مروّع على طريق ضهر البيدر، حيث اصطدمت شاحنة بسيارتين ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح فيما عملت فرق الإسعاف على نقل الجرحى والطريق تشهد زحمة سير خانقة.
13 :57
"التيار" يتبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة.. تتمة
13 :48
بالفيديو: تصادم مروع بين أكثر من 30 مركبة..! تتمة
13 :31
عطالله: لا قيمة للقرار لولا اقتراح وزير الطاقة وموافقته وتوقيعه جدول الأسعار... تتمة
13 :09
"أكسيوس" عن مصدرين إسرائيليين: إسرائيل تستعدّ لسيناريو اندلاع حرب مع إيران خلال أيام
13 :05
ترامب يقترب من حرب كبيرة مع إيران؟! تتمة
13 :01
"رويترز": إخلاء مقر حزب "فرنسا الأبية" اليساري بعد تهديد بوجود قنبلة
