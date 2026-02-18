كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر منصة إكس:

"ما حدا يكذب عا حدا اي وزير يمثل كتلة نيابية ولم يستقل احتجاجاً على الضرائب هو كذاب إذا صرح بغير ذلك وهذا يشمل النواب الذين نسمع أصواتهم وأكاذيبهم."