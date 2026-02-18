أفادت معلومات، أنّه شهد "فان" لنقل ركاب صباح اليوم الأربعاء على خط العبدة - بيروت إشكالاً بين السائق وعدد من الركاب، بعد قيام السائق بزيادة التعرفة بشكل مفاجئ تراوحت ما بين 50 و100 ألف ليرة لبنانية ما أدى إلى توتر داخل الفان وتبادل كلام حاد.