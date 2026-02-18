بسبب زيادة التعرفة... هذا ما حصل بين سائق "فان" وركاب!
18 February 2026
17 mins ago
source: tayyar.org
أفادت معلومات، أنّه شهد "فان" لنقل ركاب صباح اليوم الأربعاء على خط العبدة - بيروت إشكالاً بين السائق وعدد من الركاب، بعد قيام السائق بزيادة التعرفة بشكل مفاجئ تراوحت ما بين 50 و100 ألف ليرة لبنانية ما أدى إلى توتر داخل الفان وتبادل كلام حاد.
Just in
-
10 :57
التحكم المروري: تجمُّع لعدد من المحتجين على جسر الرينغ باتجاه برج الغزال من دون أي قطع للطريق وحركة المرور كثيفة والعمل جارٍ على تسهيل السير
10 :54
وهّاب: ما حدا يكذب عا حدا... تتمة
10 :41
التحكم المروري: يرجى من السائقين الانتباه وتخفيف السرعة على الكوكودي باتجاه أنفاق المطار بسبب أشغال في المحلة
10 :38
دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس.. إليكم التفاصيل! (CNN) تتمة
10 :14
في قرنايل - قضاء بعبدا.. هزة أرضيّة! تتمة
10 :06
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية ومشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ
