كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جيران باسيل عبر اكس:



رمضان كريم على اللبنانيين والعرب والمسلمين. شهر الرحمة والتضامن والإيمان بوطن لا يزول، شهر الصبر والتكافل الذين بهما نصون وطننا.



ان تزامنه هذا العام مع الصوم المسيحي رسالة أن العبادة تجمعنا على الخير والمحبة

