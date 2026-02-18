الجمهورية: انفجار تراكمي لغضبٍ اجتماعي يتخمّر منذ سنوات
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:لم يكن تحرّك الشارع أمس ضدّ قرارات الحكومة برفع سعر صفيحة البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة مجرّد ردّ فعل عفوي على أعباء معيشية إضافية، بل بدا أقرب إلى انفجار تراكمي لغضبٍ اجتماعي يتخمّر منذ سنوات. فالقراران أصابا مباشرةً صلب الحياة اليومية للبنانيين، في لحظة اقتصادية دقيقة، يتراجع فيها الدخل الحقيقي وتتآكل القدرة الشرائية.
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، انّ قراءة هذا التحرّك تقتضي فصله عن التوصيف التقليدي للاحتجاجات. فالمسألة لم تعد محصورة في الاعتراض على سياسة مالية محدّدة، بل في اهتزاز الثقة الشامل بإدارة الدولة للأزمة، لأن ارتفاع سعر المحروقات لا ينعكس فقط على النقل، بل ينسحب تلقائياً على أسعار السلع والخدمات، فيما زيادة الـTVA تُصيب الاستهلاك اليومي مباشرة، ما يجعل أثرها مضاعفاً على الفئات الوسطى والفقيرة.
07 :00
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 شباط 2026 تتمة
06 :50
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 شباط 2026 تتمة
06 :45
الديار: أوساط مطلبية: الحكومة «مش قوية الا عالمعتر»... المرحلة المقبلة ستشهد تحركا شعبيا واسعا (الديار) تتمة
06 :35
اللواء: هذا الأمر المثير للتساؤل والاستغراب (اللواء) تتمة
06 :20
مصدر لـ "نداء الوطن": مفاوضات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل تقودها شخصية لبنانية رفيعة (نداء الوطن) تتمة
06 :15
الأنباء الكويتية: آخر «الهزات» التي تلقاها اللبنانيون جاء من مادة حارقة وملتهبة هي البنزين (الأنباء) تتمة
