

النهار: الضرائب تُلهب الرفض من داخل الحكومة وخارجها... مؤشرات مشجّعة تواكب التحضير لمؤتمر دعم الجيش













االأخبار: إيران متمسكة بترسانتها: لا لتجربتي العراق وليبيا

حكومة صندوق النقد: الفقراء يمولوّن الفقراء













اللواء: تشريع الإيرادات في الطريق إلى المجلس.. واستغراب لتنصُّل «وزراء الأحزاب»!

سلام في طرابلس يؤكِّد دعم المتضرِّرين: زيادة رواتب القطاع العام مشروعة والرسوم لتأمين التوازن المالي















البناء: واشنطن وطهران ومسقط: جولة جنيف حققت تقدماً والجولة القادمة لردم الفجوات | تبادل الرسائل العسكرية لم يتوقف: حشود أميركية وإيران تقفل مضيق هرمز مؤقتاً | الزيادات الضريبية تتحول غضباً شعبياً صامتاً واحتجاجات محدودة بانتظار الطعون

















الجمهورية: البنزين والـ TVA يهددان الحكومة

الشارع ينتفض ويحاصر الحكومة وضرائبها















نداء الوطن: الحكومة استسهلت مدّ اليد إلى جيوب المواطنين

ضرائب البنزين والـ TVA تشعل الشارع... والأسعار















المدن: الحكومة والشارع: لعبة حافة الهاوية بالسلاح والانتخابات؟















الديار: احتجاجات الشارع تحاصر الحكومة... ماذا بعد؟

امتعاض اميركي من قرار «السلاح»... والانتخابات على طاولة البرلمان















l'orient le jour: Législatives au Liban : Ça se complique ? On vous explique











عناوين بعض الصحف العربية









الشرق الأوسط السعودية: محادثات واشنطن وطهران تتجاوز جنيف بـ«مبادئ توجيهية»

عراقجي: على أميركا الكف عن التهديد باستخدام القوة ضد إيران











الأنباء الكويتية: احتجاجات الزيادة الضريبية تحت السيطرة وتوضيح من وزير المال

سلام تفقّد طرابلس واستمع إلى مطالب الشارع بتماس مباشر