عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 شباط 2026
18 February 2026
النهار: الضرائب تُلهب الرفض من داخل الحكومة وخارجها... مؤشرات مشجّعة تواكب التحضير لمؤتمر دعم الجيش
االأخبار: إيران متمسكة بترسانتها: لا لتجربتي العراق وليبيا
حكومة صندوق النقد: الفقراء يمولوّن الفقراء
اللواء: تشريع الإيرادات في الطريق إلى المجلس.. واستغراب لتنصُّل «وزراء الأحزاب»!
سلام في طرابلس يؤكِّد دعم المتضرِّرين: زيادة رواتب القطاع العام مشروعة والرسوم لتأمين التوازن المالي
البناء: واشنطن وطهران ومسقط: جولة جنيف حققت تقدماً والجولة القادمة لردم الفجوات | تبادل الرسائل العسكرية لم يتوقف: حشود أميركية وإيران تقفل مضيق هرمز مؤقتاً | الزيادات الضريبية تتحول غضباً شعبياً صامتاً واحتجاجات محدودة بانتظار الطعون
الجمهورية: البنزين والـ TVA يهددان الحكومة
الشارع ينتفض ويحاصر الحكومة وضرائبها
نداء الوطن: الحكومة استسهلت مدّ اليد إلى جيوب المواطنين
ضرائب البنزين والـ TVA تشعل الشارع... والأسعار
المدن: الحكومة والشارع: لعبة حافة الهاوية بالسلاح والانتخابات؟
الديار: احتجاجات الشارع تحاصر الحكومة... ماذا بعد؟
امتعاض اميركي من قرار «السلاح»... والانتخابات على طاولة البرلمان
l'orient le jour: Législatives au Liban : Ça se complique ? On vous explique
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: محادثات واشنطن وطهران تتجاوز جنيف بـ«مبادئ توجيهية»
عراقجي: على أميركا الكف عن التهديد باستخدام القوة ضد إيران
الأنباء الكويتية: احتجاجات الزيادة الضريبية تحت السيطرة وتوضيح من وزير المال
سلام تفقّد طرابلس واستمع إلى مطالب الشارع بتماس مباشر
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 شباط 2026
الديار: أوساط مطلبية: الحكومة «مش قوية الا عالمعتر»... المرحلة المقبلة ستشهد تحركا شعبيا واسعا
اللواء: هذا الأمر المثير للتساؤل والاستغراب
مصدر لـ "نداء الوطن": مفاوضات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل تقودها شخصية لبنانية رفيعة
الأنباء الكويتية: .آخر «الهزات» التي تلقاها اللبنانيون جاء من مادة حارقة وملتهبة هي البنزين
الأخبار: ضريبة البنزين تطال كل الأسعار
فريد البستاني ممثّلًا الرؤساء الثلاثة في احتفال اليوم الوطني لجمهورية صربيا في بيروت
مكتب بري يرد على ال " mtv "!
بالفيديو - اعلامي شهير لمسؤول قواتي:"كيف ما بتتعاطى وبيطلع معك هيك تصريحات؟"!
"لعدم عرقلة عملنا".. مناشدة وتوضيح من قيادة الجيش!
النائب فريد البستاني يضع الرئيس جوزف عون على مراحل انشاء مستشفى دير القمر الحكومي
نقابة المحررين تدين الاعتداء على المصوّرين والصحافيّين
أوّل موقف "للحزب" بعد قرار الحكومة!
جهاز تجسس إسرائيلي في كفرشوبا!
بعد التّعرّض للإعلاميّين على "الرينغ"... هذا ما حصل!
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين!
شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"!
وزير الزراعة زار "الريجي"
التوم: حكومة اللا إصلاح واللا إنقاذ!
عون: بالإذن من "أفواج الطناجر" وأولاد "الهيلا هو"...
