الديار: أوساط مطلبية: الحكومة «مش قوية الا عالمعتر»... المرحلة المقبلة ستشهد تحركا شعبيا واسعا
18 February 2026
7 secs ago
source: الديار
بعض ما جاء في مانشيت الديار:رات اوساط مطلبية، أنّ الإصرار على اعتماد «سياسات جباية عمياء» في ذروة الانهيار، تؤكد أن الحكومة «مش قوية الا عالمعتر»، في امتداد لنهج فرضها الضرائب السهلة والمضمونة التحصيل، في وقت تتآكل فيه الأجور، وتغيب أي شبكة أمان اجتماعي فعلية، فيما تتفلّت الأسعار من أي رقابة جدّية ويستمر الاحتكار بلا محاسبة، تحديدا عشية شهر رمضان.
واشارت المصادر الى أن هذه السياسات ستدفع البلاد إلى موجة تضخمية جديدة يصعب احتواؤها، ما سيضع السلم الاجتماعي أمام مخاطر جدية، كاشفة ان المرحلة المقبلة ستشهد تحركا نقابيا وشعبيا واسعا، منظّما وتصاعديا، يشمل اعتصامات ومظاهرات على كامل الأراضي في لبنان، هدفها الضغط لإسقاط هذه التدابير والانتقال إلى مقاربة مختلفة تقوم على محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، بدل الاستمرار في «معاقبة الفقراء والضحك عليهم»، عبر زيادة لا تتجاوز ال 160$ للموظف، سرعان ما تآكلت بفعل الرسوم المفروضة.
Just in
06 :35
اللواء: هذا الأمر المثير للتساؤل والاستغراب (اللواء) تتمة
06 :20
مصدر لـ "نداء الوطن": مفاوضات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل تقودها شخصية لبنانية رفيعة (نداء الوطن) تتمة
06 :15
الأنباء الكويتية: آخر «الهزات» التي تلقاها اللبنانيون جاء من مادة حارقة وملتهبة هي البنزين (الأنباء) تتمة
06 :00
الشرق الأوسط السعودية: تقدم بين أميركا وإيران لا يوقف التهديدات (الشرق الأوسط) تتمة
05 :45
الأخبار: ضريبة البنزين تطال كل الأسعار (الأخبار) تتمة
21 :44
مكتب بري يرد على ال " mtv "! تتمة
