Tayyar Article

العثور على الشاب “س.ط.ح”وهو من أبناء زغرتا جثة هامدة داخل سيارته بالقرب من كنيسة مار أنطونيوس البدواني في بلدة كفرزينا – قضاء زغرتا

  • 17 February 2026
  • 3 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

