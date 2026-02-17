استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والمراحل التي قطعها إنشاء مستشفى دير القمر الحكومي.



وبعد اللقاء، ادلى النائب البستاني بالتصريح التالي للصحافيين: "التقيت فخامة الرئيس وأطلعته على التقدم الذي احرزناه في مستشفى دير القمر الحكومي. وإننا نحمد الله على أن هذا المستشفى بات حقيقة. وأعرف ان اللجنة الإدارية تنسِّق مع معالي وزير الصحة بهدف الإفتتاح الرسمي له، لأن كافة الأجهزة العائدة له والطاقمين الطبي والإداري اصبحوا كلهم موجودين. هذا حلم تحقق. وانا وضعت فخامته بالصورة، واطلعته كذلك على انه، وبمؤازرة معالي وزير المالية، سيتم قريبا إفتتاح الفرع للسجل العقاري للشوف في دير القمر، وهذا ما سيساهم في تسهيل حياة المواطنين".



أضاف: "في النقاش مع فخامة الرئيس، كان تأكيد من جهته على ان الانتخابات ستتم في موعدها الدستوري، وقد أكدت لفخامته تأييدي لهذا الموقف."



وردا على سؤال حول مقررات الحكومة بالأمس، والتحركات التي اعقبتها اليوم، قال: "في خلال الجلسة النيابية لإقرار الموازنة كان هناك وعد من قبل الحكومة بتصحيح الأجور. وهذا حق مكتسب للمواطن، ذلك أن القطاع العام والمتعاقدين يتعانون نتيجة ما يتقاضونه من أجر. غدا لدي اجتماع للجنة الاقتصاد النيابية مع الإتحاد العمالي العام، وسيكون لنا موقف واضح في هذا الخصوص".