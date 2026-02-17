بعد التّعرّض للإعلاميّين على "الرينغ"... هذا ما حصل!
-
17 February 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص البيان التالي: "ندين أي تعرّض كان للاعلاميين والمصوّرين خلال تغطيتهم التحرك الاحتجاجي على جسر الرينغ، ونعتبر ما حصل لأي سبب كان مساس مرفوض بحرية العمل الإعلامي وحق الإعلاميين والمصورين في أداء واجبهم المهني على أكمل وجه.
ونؤكد أن حرية الصحافة وصون كرامة الإعلاميين والمصورين والتعامل معهم بكل احترام، إنما هي مبادئ تشكل ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي، وأن حماية الصحافيين والمصورين أثناء تأدية مهامهم مسؤولية تقع على عاتق جميع الأجهزة المعنية، العسكرية والأمنية، بما يضمن احترام القوانين وحقوق الإنسان.
كما نعلن أننا أجرينا الاتصالات اللازمة وقد وضعنا ما جرى في عهدة السلطات العسكرية المختصة من جيش وقوى أمن والتي لنا ملء الثقة بها للتحقيق في الملابسات واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يحفظ كرامة الإعلاميين والصحافيين ويؤكد الالتزام بحماية حرية الإعلام في لبنان وضمان المحاسبة وعدم التكرار".
-
Just in
-
20 :03
الولايات المتحدة تعلن مقتل 11 شخصا في ضربات على قوارب تشتبه في أنها تهرب مخدرات! تتمة
-
20 :00
النائب فريد البستاني يضع الرئيس جوزف عون على مراحل انشاء مستشفى دير القمر الحكومي تتمة
-
19 :41
نقابة المحررين تدين الاعتداء على المصوّرين والصحافيّين تتمة
-
19 :18
جهاز تجسس إسرائيلي في كفرشوبا! تتمة
-
18 :50
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين! تتمة
-
18 :30
شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
النائب فريد البستاني يضع الرئيس جوزف عون على مراحل انشاء مستشفى دير القمر الحكومي
-
نقابة المحررين تدين الاعتداء على المصوّرين والصحافيّين
-
أوّل موقف "للحزب" بعد قرار الحكومة!
-
جهاز تجسس إسرائيلي في كفرشوبا!
-
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين!
-
شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"!
-
وزير الزراعة زار "الريجي"
-
التوم: حكومة اللا إصلاح واللا إنقاذ!
-
عون: بالإذن من “أفواج الطناجر” وأولاد “الهيلا هو”...
-
" خطوة مجنونة"..الحزب يدين !
-
EXCLUSIVE
كواليس - مرشحون من خارج الصندوق...
-
زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى قاعدة جونيه البحرية
-
EXCLUSIVE
كواليس - إجراءات حدودية مشددة على الحدود السورية.. ما السبب؟
-
EXCLUSIVE
خاص - صدمة في طرابلس.. مرجع يكشف مخطط الإخلاءات والإنشاءات
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب يلوّح بالاستقالة بهذه الحالة
-
عطالله: البلد مش منصة خطابات… البلد بدو افعال!
-
المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح
-
وئام وهاب: تفه عليكم.. شو قلال الحياء!
-
شربل مارون: الصدّي عيّنة عن سياسة الحكومة التجويعية
-
بستاني لوزير الطاقة: ما خبروك إنه إذا رفضت القرار بمجلس الوزراء مش مفروض تركض تمضيه قبل طلوع الضوّ؟!
-
-
Just in
-
20 :03
الولايات المتحدة تعلن مقتل 11 شخصا في ضربات على قوارب تشتبه في أنها تهرب مخدرات! تتمة
-
20 :00
النائب فريد البستاني يضع الرئيس جوزف عون على مراحل انشاء مستشفى دير القمر الحكومي تتمة
-
19 :41
نقابة المحررين تدين الاعتداء على المصوّرين والصحافيّين تتمة
-
19 :18
جهاز تجسس إسرائيلي في كفرشوبا! تتمة
-
18 :50
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين! تتمة
-
18 :30
شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"! تتمة