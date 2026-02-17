شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"!
-
17 February 2026
-
30 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
فضحت حكومة العجز والإنجازات الشكلية الخاوية، هشاشة ما ترفعه من شعارات، فضلاً عن وعودها البراقة. أثقلت الناس بالآمال وأصمّت آذان اللبنانيين بالإصلاح، فإذا بها تصنع فضيحة ما بعدها فضيحة، باستنساخ تجربة التسعينات. وإذا كانت دول اليوم تعملت من تجاربها في الدعم السخي للحكومات اللبنانية وفي الديون، فما على حكومة العجز إلا الوسيلة الوحيدة للأنظمة العاجزة وهي استهداف الشعب بالضرائب.
والأسوأ، أن كل ذلك من دون خطط للإصلاح ولو متدرجة. كل ما يتم فعله هو مراوغة المجتمع الدولي من جهة، ومن جهة ثانية محاولة الضحك على الناس والقطاع العام بمنحهم "هدية" باليد، وسحب ما يفوقها باليد الأخرى.
بالتوازي، كانت الفضيحة الأكبر لما عُرف يوماً في لبنان ب"الثورة". فعلى الرغم من قساوة الضرائب، لم تتحرك منظمات المجتمع المدني، ولم تفتح الشاشات، ولم ينبس العديد من "الإنفلونسرز" ببنت شفة. فالعهود تغيرت، ولم يعد هناك من مخططات خارجية ولا من يمولون.
أما أداء القوات اللبنانية، وهي الممثلة بوزراء أربعة في الحكومة، فيبعث على الضحك لاستسهالها استغباء الناس. فما إن صدر قرار توقيع وزير الطاقة جو صدي على رفع رسم البنزين، حتى بادرت إلى رمي قنابل دخانية بالحديث عن رفض الضرائب، وكأنها حزب معارض لا ممثلة في شكل وازن في الحكومة.
على خطٍ آخر، يتوجه موقع tayyar.org الليلة إلى اللبنانيين بحلة جديدة، تكريساً للتجدد في عالم الإعلام والتواصل، مع المحافظة على الثوابت الوطنية اللبنانية، إيماناً بوطن سيد حر مستقل، وبالإنفتاح الداخلي، وبالحريات والتنوع وتكريس حق الإختلاف في الرأي.
-
Just in
-
18 :50
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين! تتمة
-
18 :24
وزير الزراعة زار "الريجي" تتمة
-
18 :20
التوم: حكومة اللا إصلاح واللا إنقاذ! تتمة
-
18 :05
عون: بالإذن من “أفواج الطناجر” وأولاد “الهيلا هو”... تتمة
-
17 :47
عراقجي: طهران توصلت مع واشنطن إلى "مبادئ توجيهية" لنص اتفاق تتمة
-
17 :41
زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى قاعدة جونيه البحرية تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين!
-
وزير الزراعة زار "الريجي"
-
التوم: حكومة اللا إصلاح واللا إنقاذ!
-
عون: بالإذن من “أفواج الطناجر” وأولاد “الهيلا هو”...
-
" خطوة مجنونة"..الحزب يدين !
-
EXCLUSIVE
كواليس - مرشحون من خارج الصندوق...
-
زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى قاعدة جونيه البحرية
-
EXCLUSIVE
كواليس - إجراءات حدودية مشددة على الحدود السورية.. ما السبب؟
-
EXCLUSIVE
خاص - صدمة في طرابلس.. مرجع يكشف مخطط الإخلاءات والإنشاءات
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب يلوّح بالاستقالة بهذه الحالة
-
عطالله: البلد مش منصة خطابات… البلد بدو افعال!
-
المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح
-
وئام وهاب: تفه عليكم.. شو قلال الحياء!
-
شربل مارون: الصدّي عيّنة عن سياسة الحكومة التجويعية
-
بستاني لوزير الطاقة: ما خبروك إنه إذا رفضت القرار بمجلس الوزراء مش مفروض تركض تمضيه قبل طلوع الضوّ؟!
-
نقابة أصحاب محطات المحروقات توضح: زيادة البنزين قرار حكومي ولا علاقة لنا بها!
-
أبي خليل يذّكر: "هذا ما حصل على إيام الوزير باسيل..."
-
بعد رفع أسعار البنزين والـ"TVA" لزيادة الرواتب... ماذا أعلن وزير الماليّة؟
-
حراك الشارع يفاجىء سلام... نصب "فخ" للحكومة؟!
-
رفضًا لقرار الحكومة... دعوة للمشاركة في الاعتصام غدًا!
-
-
Just in
-
18 :50
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين! تتمة
-
18 :24
وزير الزراعة زار "الريجي" تتمة
-
18 :20
التوم: حكومة اللا إصلاح واللا إنقاذ! تتمة
-
18 :05
عون: بالإذن من “أفواج الطناجر” وأولاد “الهيلا هو”... تتمة
-
17 :47
عراقجي: طهران توصلت مع واشنطن إلى "مبادئ توجيهية" لنص اتفاق تتمة
-
17 :41
زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى قاعدة جونيه البحرية تتمة