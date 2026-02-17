وزير الزراعة زار "الريجي"
-
17 February 2026
-
35 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اليوم إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" حيث استقبله رئيسها ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، في حضور رئيس مصلحة مكافحة التهريب في "الريجي" المهندس محمد ظاهر.
وبحث هاني مع سقلاوي في جملة من المواضيع، من أبرزها الإفادة من خبرات "الريجي" في مجال زراعة القنّب الهندي.
وقدم سقلاوي لهاني نسخة من الكتاب التوثيقي "تِسعون" الذي يروي مسيرة الإدارة منذ تأسيسها عام 1935.
-
Just in
-
18 :50
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين! تتمة
-
18 :30
شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"! تتمة
-
18 :20
التوم: حكومة اللا إصلاح واللا إنقاذ! تتمة
-
18 :05
عون: بالإذن من “أفواج الطناجر” وأولاد “الهيلا هو”... تتمة
-
17 :47
عراقجي: طهران توصلت مع واشنطن إلى "مبادئ توجيهية" لنص اتفاق تتمة
-
17 :41
زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى قاعدة جونيه البحرية تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين!
-
شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"!
-
التوم: حكومة اللا إصلاح واللا إنقاذ!
-
عون: بالإذن من “أفواج الطناجر” وأولاد “الهيلا هو”...
-
" خطوة مجنونة"..الحزب يدين !
-
EXCLUSIVE
كواليس - مرشحون من خارج الصندوق...
-
زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى قاعدة جونيه البحرية
-
EXCLUSIVE
كواليس - إجراءات حدودية مشددة على الحدود السورية.. ما السبب؟
-
EXCLUSIVE
خاص - صدمة في طرابلس.. مرجع يكشف مخطط الإخلاءات والإنشاءات
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب يلوّح بالاستقالة بهذه الحالة
-
عطالله: البلد مش منصة خطابات… البلد بدو افعال!
-
المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح
-
وئام وهاب: تفه عليكم.. شو قلال الحياء!
-
شربل مارون: الصدّي عيّنة عن سياسة الحكومة التجويعية
-
بستاني لوزير الطاقة: ما خبروك إنه إذا رفضت القرار بمجلس الوزراء مش مفروض تركض تمضيه قبل طلوع الضوّ؟!
-
نقابة أصحاب محطات المحروقات توضح: زيادة البنزين قرار حكومي ولا علاقة لنا بها!
-
أبي خليل يذّكر: "هذا ما حصل على إيام الوزير باسيل..."
-
بعد رفع أسعار البنزين والـ"TVA" لزيادة الرواتب... ماذا أعلن وزير الماليّة؟
-
حراك الشارع يفاجىء سلام... نصب "فخ" للحكومة؟!
-
رفضًا لقرار الحكومة... دعوة للمشاركة في الاعتصام غدًا!
-
-
Just in
-
18 :50
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين! تتمة
-
18 :30
شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"! تتمة
-
18 :20
التوم: حكومة اللا إصلاح واللا إنقاذ! تتمة
-
18 :05
عون: بالإذن من “أفواج الطناجر” وأولاد “الهيلا هو”... تتمة
-
17 :47
عراقجي: طهران توصلت مع واشنطن إلى "مبادئ توجيهية" لنص اتفاق تتمة
-
17 :41
زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى قاعدة جونيه البحرية تتمة