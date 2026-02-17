يكشُف مرجع في مؤسسة عامة مكلفة ملف الإخلاءات والترميم في طرابلس إثر سلسلة الإنهيار الأخيرة، أن الكشف الأولي أظهر وجود 600 مبنى مُهدد بالإنهيار، ويتحدث عن مخططٍ كبير ومتكامل سيصبح قريباً قيد التنفيذ يشمل الإخلاء والإيواء والترميم وإعادة المباني أجمل مما كانت، لكن وفق تصميم جديد وآليات حديثة تراعي قوانين الإنشاءات من تصحيح الخرائط وحدود الضم والفرز وإزالة التعديات والنزاعات وتحديد المالك والمستأجر بالتعاون مع البلدية والدوائر العقارية المعنية، بمعنى آخر "قوننة" العقارات والإنشاءات.

ويتحدث المرجع عن إحصاء قديم بلغ 114 مبنى تحت خطر السقوط، لكن الصدمة كانت أن آخر مبنيّن تعرضا للانهيار ليسا من ضمن الـ 114، ما يطرح الكثير من المخاوف عن وجود عشرات المنازل التي قد تكون آيلة للسقوط غير معروفة حتى بعد إجراء المسح الأخير.