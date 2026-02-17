عطالله: البلد مش منصة خطابات… البلد بدو افعال!
-
17 February 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب النائب غسان عطالله عبر اكس:
للأسف، بعدنا قدّام حكومة بلا خارطة طريق، بلا رؤية اقتصادية، وبلا أي خطة إنقاذ حقيقية. أسهل شي عندن؟ يمدّوا إيدن عجيبة الناس. ضرائب عشوائية وعالية عم تطال كل بيت وكل شريحة، تحت عنوان "دفع حقوق العسكر المتقاعدين".
حقوق العسكر واجب وكرامة، وما حدا بيزايد عليها.
بس السؤال: ليش دايمًا المواطن هو اللي بيدفع فاتورة فشلكن؟ ليش ما شفنا خطة لزيادة إنتاجية الدولة؟ ليش ما شفنا إصلاحات جدّية، ضبط هدر، إدارة صح، ومصادر تمويل مستدامة بدل ما تكسروا ضهر الناس؟
ومنرجع منعيش نفس المسرحية:
حزب القوات اللبنانية بالحكومة بيصوّت مع الضرائب، وبالإعلام بيتحمّس وبيحكي ضد الضرائب وبيتمسكن قدّام الرأي العام. عنجد بكفي استهزاء بعقول الناس.
اللبناني مش غشيم، وذاكرتو مش قصيرة.
صار وقت الصراحة:
يا بتكونوا قدّها، وبتنهضوا بالدولة وبتبنوا اقتصاد على أسس متينة ومستدامة، يا بتطلعوا وبتعتذروا من اللبنانيين إنو ضيّعتولن وقتن بوعود كبيرة وطلعتوا مش قدّ المسؤولية.
البلد مش منصة خطابات… البلد بدو افعال!
-
Just in
-
17 :00
كواليس - إجراءات حدودية مشددة على الحدود السورية.. ما السبب؟ تتمة
-
16 :43
كواليس - نائب يلوّح بالاستقالة بهذه الحالة تتمة
-
16 :39
إيران تقترح نقل "اليورانيوم المدفون".. هل يرضى ترامب؟ (Skynews) تتمة
-
15 :51
المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح تتمة
-
15 :45
وئام وهاب: تفه عليكم.. شو قلال الحياء! تتمة
-
15 :04
شربل مارون: الصدّي عيّنة عن سياسة الحكومة التجويعية تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
كواليس - إجراءات حدودية مشددة على الحدود السورية.. ما السبب؟
-
EXCLUSIVE
خاص - صدمة في طرابلس.. مرجع يكشف مخطط الإخلاءات والإنشاءات
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب يلوّح بالاستقالة بهذه الحالة
-
المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح
-
وئام وهاب: تفه عليكم.. شو قلال الحياء!
-
شربل مارون: الصدّي عيّنة عن سياسة الحكومة التجويعية
-
بستاني لوزير الطاقة: ما خبروك إنه إذا رفضت القرار بمجلس الوزراء مش مفروض تركض تمضيه قبل طلوع الضوّ؟!
-
نقابة أصحاب محطات المحروقات توضح: زيادة البنزين قرار حكومي ولا علاقة لنا بها!
-
أبي خليل يذّكر: "هذا ما حصل على إيام الوزير باسيل..."
-
بعد رفع أسعار البنزين والـ"TVA" لزيادة الرواتب... ماذا أعلن وزير الماليّة؟
-
حراك الشارع يفاجىء سلام... نصب "فخ" للحكومة؟!
-
رفضًا لقرار الحكومة... دعوة للمشاركة في الاعتصام غدًا!
-
بالفيديو: ماذا يحصل عند جسر الرينغ؟!
-
كليب: "غدًا لو اخترقت الطوابير الخامسة التظاهرات والاحتجاجات لا تلوموا المواطن"!
-
اشاعات عن طرد الرئيس سلام من طرابلس؟!
-
في لبنان... عصابة واحدة نفّذت سلسلة سرقات خطيرة!
-
الصدي: أنا ملزم بتطبيق ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات!
-
مؤتمر صحافي لوزير المالية الأولى بعد الظهر....
-
إليكم الطرقات المقطوعة احتجاجًا على رفع سعر البنزين!
-
طلب عاجل إلى الدولة: لإيجاد مصادر تمويل عادلة!
-
-
Just in
-
17 :00
كواليس - إجراءات حدودية مشددة على الحدود السورية.. ما السبب؟ تتمة
-
16 :43
كواليس - نائب يلوّح بالاستقالة بهذه الحالة تتمة
-
16 :39
إيران تقترح نقل "اليورانيوم المدفون".. هل يرضى ترامب؟ (Skynews) تتمة
-
15 :51
المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح تتمة
-
15 :45
وئام وهاب: تفه عليكم.. شو قلال الحياء! تتمة
-
15 :04
شربل مارون: الصدّي عيّنة عن سياسة الحكومة التجويعية تتمة