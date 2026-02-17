كتب النائب غسان عطالله عبر اكس:



للأسف، بعدنا قدّام حكومة بلا خارطة طريق، بلا رؤية اقتصادية، وبلا أي خطة إنقاذ حقيقية. أسهل شي عندن؟ يمدّوا إيدن عجيبة الناس. ضرائب عشوائية وعالية عم تطال كل بيت وكل شريحة، تحت عنوان "دفع حقوق العسكر المتقاعدين".

حقوق العسكر واجب وكرامة، وما حدا بيزايد عليها.

بس السؤال: ليش دايمًا المواطن هو اللي بيدفع فاتورة فشلكن؟ ليش ما شفنا خطة لزيادة إنتاجية الدولة؟ ليش ما شفنا إصلاحات جدّية، ضبط هدر، إدارة صح، ومصادر تمويل مستدامة بدل ما تكسروا ضهر الناس؟



ومنرجع منعيش نفس المسرحية:

حزب القوات اللبنانية بالحكومة بيصوّت مع الضرائب، وبالإعلام بيتحمّس وبيحكي ضد الضرائب وبيتمسكن قدّام الرأي العام. عنجد بكفي استهزاء بعقول الناس.

اللبناني مش غشيم، وذاكرتو مش قصيرة.



صار وقت الصراحة:

يا بتكونوا قدّها، وبتنهضوا بالدولة وبتبنوا اقتصاد على أسس متينة ومستدامة، يا بتطلعوا وبتعتذروا من اللبنانيين إنو ضيّعتولن وقتن بوعود كبيرة وطلعتوا مش قدّ المسؤولية.



البلد مش منصة خطابات… البلد بدو افعال!

