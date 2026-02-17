المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةالبلاغ التّالي: "-بتاريخ 16-12-2025، وفي محلة عمشيت، أقدم مجهولان مسلّحان على الدخول بالقوة إلى منزل المدعوة د. س. (مواليد 1968، لبنانية)، فقاما بتكبيلها وسرقة مجوهرات ومبلغ مالي وهاتف خلوي، وفرّوا إلى جهة مجهولة، وقدّرت قيمة المسروقات بحوالي 7,000 دولار أميركي. -بتاريخ 24-12-2025، وفي محلة جونية، وأثناء قيام المدعو أ. خ. (مواليد 1971، لبناني) بفتح محل الصيرفة العائد له، أقدم مجهولان على إيقاعه أرضًا وسرقة حقيبة كانت بحوزته تحتوي على عملات أجنبية بقيمة حوالي 200,000 دولار أميركي، وفرّ الجناة على متن دراجة آلية إلى جهة مجهولة. -بتاريخ 14-1-2026، في محلة عمشيت، أقدم مجهولان على سرقة محل مجوهرات عائد للمدعو د. ك. (مواليد 1958، لبناني) بقوة السلاح، وقد شملت المسروقات /285/ غرام ذهب، مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية، ألف دولار أميركي، ثلاثة هواتف خلوية، مسدس حربي عائد لصاحب المحل، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة، وفرّ الجناة على متن سيارة رباعية الدفع نوع رانج روفر لون أسود، وقدّرت قيمة المسروقات بحوالي 40,000 دولار أميركي.