بستاني لوزير الطاقة: ما خبروك إنه إذا رفضت القرار بمجلس الوزراء مش مفروض تركض تمضيه قبل طلوع الضوّ؟!

A + A -

صارلنا سنة عم نسأل الحكومة وين الرؤية الاقتصادية والمالية بعد كل هالأزمات المتراكمة؟ ولا جواب.

والنتيجة بعد سنة هي تحميل المواطنين الكلفة من جديد عبر:

• زيادة ١٪ على الـTVA

• ⁠فرض ٤ دولارات إضافية على صفيحة البنزين مع عمولة المحطات، يعني الزيادة بتوصل ل ٢٥٪

• ⁠رفع الرسوم الجمركية 5%

• ⁠ومضاعفة رسوم كل مستوعب يمر عبر جهاز “السكانر” بمرفأ بيروت؛ يلي يُصنّف الأعلى كلفة بالمتوسط!!

قرارات غير عادلة بحق الناس، والملفت سيناريو "ما خبرونا" مكمّل مع القوات، مع ازدواجية، تخبّط وشعبوية. الحكومة بتوافق، وزراء بالحكومة "ما خبرونا"، ونواب "بدّن وفيون" يكذبوا عالشعب، والناس بتدفع!

@Joe_Saddi

ما خبروك إنه إذا رفضت القرار بمجلس الوزراء مش مفروض تركض تمضيه قبل طلوع الضوّ؟!"