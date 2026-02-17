living cost indicators
نقابة أصحاب محطات المحروقات توضح: زيادة البنزين قرار حكومي ولا علاقة لنا بها!

17
FEBRUARY
2026
اعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان في بيان انها تفاجأت ليل البارحة، كما تفاجأ اللبنانيون، بقرار مجلس الوزراء بزيادة 300.000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين. وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء الأخير بزيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين "هو رسوم جمركية تعود بالكامل لخزينة الدولة ولا علاقة لأصحاب المحطات بها"، مؤكدة أن" القرار صدر دون أي تشاور مسبق مع النقابة أو أي جهة رسمية".

وأضاف البيان أن "الإجراء كما صدر يعمق معاناة أصحاب المحطات وله تداعيات سلبية على السلع كافة ويزيد من كلفتهم التشغيلية"، مشدداً على أن" النقابة تقف إلى جانب المواطنين المتأثرين بتراجع قدرتهم الشرائية، وتناشد السلطات المختصة التوقف عن زيادة الضرائب المباشرة على المحروقات بشكل متكرر عند كل مفترق اقتصادي".

