حراك الشارع يفاجىء سلام... نصب "فخ" للحكومة؟!

علمت "الديار" من مصادر رافقت جولة رئيس الحكومة نواف سلام في طرابلس، انه فوجىء بعد ابلاغه بوجود قطع طرقات واحتجاجات في الشارع على الزيادات الضريبية التي اقرتها الحكومة على المحروقات وضريبة القيمة المضافة. ولفت الى ان الزيادات المقترحة تبدو منطقية ولا يجب ان تثير حفيظة احد باعتبار انها ضرورية في سياق التضامن الاجتماعي المطلوب بين اللبنانيين، وعدم قدرة الدولة على تامين تغطية للزيادات من مصادر اخرى. وعلم في هذا السياق، ان رئيس الحكومة كان مهتما بالحصول على معلومات حول الجهات التي تتحرك واماكن حصول الاحتجاجات، باعتبار ان القوى السياسية الرئيسية في البلاد وافقت على ت