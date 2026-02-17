living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كليب: "غدًا لو اخترقت الطوابير الخامسة التظاهرات والاحتجاجات لا تلوموا المواطن"!

17
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كتب الإعلامي سامي كليب عبر منصة إكس: 

"الضرائب حق في كل بلد يحترم نفسه، لكن في لبنان نسبة الفقراء عالية، ونسبة اليأس أعلى، والوعود التي لا تنفذ افقدت ثقة المواطن بالدولة منذ زمن بعيد، حتى ولو ان حزء من المواطنين يذهب للتصويت غدا ولاسباب مذهبية ومصلحية وطائفية لساسة سرقوه ونهبوا البلد .

المواطن يريد بصيص أمل اقتصادي، من الجندي إلى الاستاذ الجامعي إلى عامل النظافة الى كل موظف صار القلق من الغد لا يطاق….

أعطوا المواطن حقوقه بالضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة والطبابة والتعليم والأمن وكيفية الحصول على قوت يومه وافرضوا ما شئتم من ضرائب….

وغدا لو اخترقت الطوابير الخامسة التظاهرات والاحتجاجات لا تلوموا المواطن ، فليس عنده غير رفع صوته من حناجر بُحَّت بالصراخ منذ عقود ، تماما كما بُحت اصوات الساسة بالوعود التي لا تنفذ.

عهد الرئيس عون ما زال يحظى باحتضان عربي ودولي ، ويمكن البحث عن مخارج اقتصادية من غير جيوب الفقراء، إذا كان المطلوب بناء دولة حقيقية ..

فتشوا في حسابات ساسة لبنان ومافياته المالية والاقتصادية في الخارج ستجدون ما يعيل الفقراء لمئتي سنة قادمة."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout