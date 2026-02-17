living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: الحريري يُزيّت ماكينات "المستقبل" للعودة الى العمل السياسي

17
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: بولا مراد-

صحيح أن خطاب رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري في الذكرى الـ21 لاغتيال والده هذا العام، جاء ضبابيا بعض الشيء بما يتعلق بحسم العودة الى المشهد السياسي اللبناني، كما بخوض تياره الانتخابات النيابية المقبلة، الا أن مصادر مطلعة عن كثب على ما يُعد له، تؤكد أنه اتخذ قراره بالعودة إلى العمل السياسي وخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة، لكن من دون أن يحرق أوراقه دفعة واحدة، في ظل عدم اقتناعه حتى الساعة بأن الاستحقاق سيُجرى في موعده المحدد.

 

وتعتبر المصادر أن "الخطوات التنظيمية التي اتخذها في الأسابيع الأخيرة، تعكس بوضوح أنه أعاد تشغيل ماكينته السياسية والانتخابية، ولو بصيغة مدروسة. فقرار تعيين النائبة بهية الحريري نائباً لرئيس التيار، إلى جانب عقد اجتماعات متتالية للمكتب السياسي والمكتب التنفيذي ومجموعة المستشارين، لا يمكن قراءته إلا في سياق إعادة هيكلة البيت الداخلي، وإعادة تعبئة القاعدة التنظيمية تمهيداً للاستحقاق النيابي".

 

وتؤكد المصادر أن "هذه الاجتماعات لم تكن شكلية، بل تناولت ملفات انتخابية وتنظيمية وإعلامية، ما يعني أن التيار دخل فعلياً مرحلة التحضير، حتى ولو بقي الإعلان السياسي الكامل مؤجلاً"، كاشفة إنه وبما يتعلق بالانتخابات المقبلة، فهي لن تشهد تحالفات انتخابية واسعة من جانب "المستقبل"، إذ يميل إلى خوضها منفرداً أو بتحالفات محدودة جداً مع مستقلين".

 


ويبقى العامل الإقليمي، ولا سيما العلاقة مع المملكة العربية السعودية، الأكثر حساسية في حسابات العودة. فبحسب المصادر، هو حاسم بأنه "لن يقبل أن يُقدَّم على أنه يعود بدعم إماراتي وبمواجهة أو تحدٍ للمملكة، وهو الذي يدرك حساسية هذا التوازن ودقته. وقد تبيّن له خلال مرحلة الغياب، أن القيادة الحالية في المملكة لا تبدو في وارد إعادة النظر في طبيعة العلاقة معه لا اليوم ولا غدا، ما جعله يقتنع بأن الانتظار الطويل لن يبدّل المعطيات القائمة".


وان كان الحريري يعي بأن "الفيتو السعودي غير المعلن" على عودة "المستقبل" إلى العمل السياسي، لن يجعل هذه العودة مسهلة، لكنه أوعز لمقربين منه بتجنب أي شكل من أشكال انتقاد الدور السعودي، لا بل بالعكس مواصلة الثناء عليه باستمرار.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout