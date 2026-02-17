عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 شباط 2026

A+
A-
النهار: بدء "الحصرية الثانية" بين الليطاني والأولي... زيادة 6 رواتب ورفع البنزين والقيمة المضافة!
االأخبار: حزب الله يحسم قراره رفض التعاون: صبرنا له حدود
عودة البحث في "خطة تجميد السلاح" شمال الليطاني
ضغط خارجي لتأجيل الانتخابات
التمديد للمجلس أم لحكومة سلام
عودة على بداء: زيادة أجور وزيادة ضرائب
اللواء: 6 رواتب للقطاع العام وحصر السلاح شمال الليطاني يحتاج لـ 8 أشهر
شتاينماير: باقون في لبنان بعد اليونيفيل.. وسلام لضم خبراء مدنيِّين إلى الميكانيزم
البناء: اليوم جولة حاسمة لمسار التفاوض… عروض إيرانية نووية واقتصادية… وعسكرية | الحكومة استمعت لقائد الجيش عن خطة بلا مهل… وقررت ربط الرواتب بالضرائب | قاسم: حديث حصر السلاح زاد طمع العدو وهذه الحال لن تستمر والوقائع ستتحدث
الجمهورية: رواتب القطاع العام 6 أضعاف
أمر حكومي هادئ لخطة شمال الليطاني
نداء الوطن: مهمّة "شمال الليطاني" بدأت والحكومة تقع في فخ الضرائب
المدن: جنبلاط والدروز وحكمة التوحيد
الديار: «تقطيع الوقت» للإحتواء «شمال الليطاني»
قاسم : الوقائع ستروي «الحكاية»... وبهيّة الحريري لاستعادة التواصل
l'orient le jour: Monopole des armes : Haykal fixe un délai pour la deuxième phase... mais privilégie la « méthode douce »
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: سأشارك في محادثات إيران «بصورة غير مباشرة»
حذّر طهران من «عواقب عدم إبرام اتفاق»
الأنباء الكويتية: عون أمام شتاينماير: ما عدنا قادرين على تحمل نزاعات أي كان ونرفض أي شروط للسلام المطلق