عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 شباط 2026

17
FEBRUARY
2026
 النهار: بدء "الحصرية الثانية" بين الليطاني والأولي... زيادة 6 رواتب ورفع البنزين والقيمة المضافة!






 االأخبار: حزب الله يحسم قراره رفض التعاون: صبرنا له حدود
 عودة البحث في "خطة تجميد السلاح" شمال الليطاني
 ضغط خارجي لتأجيل الانتخابات
 التمديد للمجلس أم لحكومة سلام
 عودة على بداء: زيادة أجور وزيادة ضرائب






   اللواء: 6 رواتب للقطاع العام وحصر السلاح شمال الليطاني يحتاج لـ 8 أشهر
شتاينماير: باقون في لبنان بعد اليونيفيل.. وسلام لضم خبراء مدنيِّين إلى الميكانيزم







 البناء: اليوم جولة حاسمة لمسار التفاوض… عروض إيرانية نووية واقتصادية… وعسكرية | الحكومة استمعت لقائد الجيش عن خطة بلا مهل… وقررت ربط الرواتب بالضرائب | قاسم: حديث حصر السلاح زاد طمع العدو وهذه الحال لن تستمر والوقائع ستتحدث






  الجمهورية: رواتب القطاع العام 6 أضعاف
  أمر حكومي هادئ لخطة شمال الليطاني







  نداء الوطن: مهمّة "شمال الليطاني" بدأت والحكومة تقع في فخ الضرائب







 المدن: جنبلاط والدروز وحكمة التوحيد






 الديار: «تقطيع الوقت» للإحتواء «شمال الليطاني»
قاسم : الوقائع ستروي «الحكاية»... وبهيّة الحريري لاستعادة التواصل







l'orient le jour: Monopole des armes : Haykal fixe un délai pour la deuxième phase... mais privilégie la « méthode douce »






 عناوين بعض الصحف العربية

    
 الشرق الأوسط السعودية: ترمب: سأشارك في محادثات إيران «بصورة غير مباشرة»
حذّر طهران من «عواقب عدم إبرام اتفاق»






 الأنباء الكويتية: عون أمام شتاينماير: ما عدنا قادرين على تحمل نزاعات أي كان ونرفض أي شروط للسلام المطلق
