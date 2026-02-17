أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 17 شباط 2026

A + A -

اللواء: أسرارلغزطلب سفير دولة كبرى سحب صورته من زيارة مسؤول سابق، زاره في مناسبة اجتماعية.غمزشكل مرجع كبير ما يشبه خلية أزمة لإبطال أية مفاعيل لفتوى حقوقية أثارت بلبلة ولا تزال..همستحدثت تقارير عن تقدُّم جدِّي في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران من شأنه أن ينعكس على الوضع في لبنان.البناء: خفايا وكواليسخفايايميل دبلوماسي غربي خدم سابقاً في بيروت إلى الاعتقاد أن العودة السياسية والانتخابية للرئيس سعد الحريري قد تمّت حتى لو لم يقم بترشيح نفسه في الانتخابات القادمة وقد تحوّل بعد الحشد الشعبي الكبير الذي استقبله والخطاب السياسي والانتخابي الذي ألقاه إلى بيضة قبان في المشهدين السياسي والانتخابي، والأهم أنّه لا يمكن وضع العودة في خانة أي مرجعية إقليمية أو دولية يمكن للتفاهم معها أن يضمن الإمساك بقراره وهو لا يأتي من كنف السعودية ولا من كنف دولة الإمارات بل يهرب من الخلاف بينهما ليبني استقلاليّة قراره عائداً إلى الاحتماء بلبنانيّته في قلب هذا الصراع ويرى نفسه رئيساً مقبلاً للحكومة قادراً على التعامل مع هذا الوضع الإقليمي المتشظي مبعداً طائفته عن التحوّل إلى مجرد أتباع لقيادة سورية الجديدة لجعلها شريكاً ندياً في معادلات الإقليم فاتحاً جسوراً بناه هو ووالده مع الوجدان الجمعي لسائر الطوائف عابر للسياسة. واللافت أن ما قدّمه حول اتفاق الطائف مدروس بدقة لدرجة يصعب على أي طرف مجاراته أو رفضه، وفي الحصيلة ربما تكون فرنسا الجريحة مثله مؤهلة للتلاقي معه أكثر من سواها إذا تمسّكت بالاستقلال وترفّعت عن الصغائر.كواليسيدعو دبلوماسي عربي يتابع مسار التفاوض الأميركي الإيراني إلى انتظار جولة جنيف للمفاوضات غداً قبل الحكم على مصير المسار التفاوضيّ، لأن ما يتسرّب حول مضمون العرض الإيراني في الملف النوويّ والبعد الاقتصاديّ يقول إن واشنطن أمام فرصة تستحق التفكير كبديل عن حرب مليئة بالمخاطر يشجّع عليها بنيامين نتنياهو الذي كان يتهرّب من تبعاتها ويسعى لوساطة روسيّة يعود الفضل لإيران برفضها لتحييد “إسرائيل” عنها، وهي حرب وفق ما قاله وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في جلسة استماع أمام الكونغرس مخاطرها كبيرة ونتائجها غير مضمونة التحقيق وما تعرضه إيران للتفاوض هو الشقّ الذي يخصّ أميركا من القضايا التي أضيفت إليها في عناوين الخلاف مطالب “إسرائيل” وسوف يكون ممكناً معرفة ما دار في اجتماع دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو من الجواب الأميركي.نداء الوطن: أسرار- لا تزال بلدية صيدا تمرّ في واحدة من أصعب مراحلها، في ظل شللٍ يقيّد عمل المجلس البلدي نتيجة استمرار تحقيقات أمن الدولة. وأشارت المصادر إلى أن ثمة تحضيرًا لإعادة توزيع المهام بين أعضاء المجلس، في إطار تغييرات مرتقبة تفرضها المرحلة.- اشتكت جمعيات خيرية في الضاحية والبقاع والجنوب من سياسة الفرض لدى "حزب الله" إذ تلقت تحذيرات منه تمنعها من توزيع مساعدات غذائية لمناسبة شهر رمضان، وأبلغ "الحزب" هذه الجمعيات بأن أي مساعدات يجب أن تمر من خلاله.كشفت مصادر خاصة أن السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، الفار من العدالة، موجود حاليًا في بلغاريا وتُبدي رام الله إصرارًا على تسليمه إلى السفارة الفلسطينية في لبنان، تمهيدًا لنقله إلى رام الله للمثول أمام القضاء الفلسطيني.