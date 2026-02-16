بالصورة - سرقت قطعة من الذهب!

A + A -

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "بناءً على شكوى مقدّمة من المواطن: أ. د. (مواليد عام 1989) صاحب محلّ لبيع المجوهرات في شارع بربور، ضدّ مجهول بجرم سرقة قطعة من الذهب من محلّه، أجرت فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت تحقيقًا، أفاد فيه المدّعي بأنّ سيّدة دخلت إلى محلّه بتاريخ 13-2- 2026 بحجّة شراء قطعة ذهب وغادرت من دون شراء شيء، وبعد مغادرتها تفقّد بضاعته، وتبيّن له أنّه يوجد قطعة ذهب مفقودة منها.وبنتيجة المتابعة، وبعد التدّقيق في كاميرات المراقبة، تبيّن أنّ السّيّدة المذكورة أقدمت على سرقة قطعة ذهب من محلّه.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتها، وتطلب من الذين يعرفون مكانها أو أيّ شيءٍ عنها، الاتّصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على رقم الهاتف 633808- 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأنّ أيّ شخص يُسهم في إعطاء أيّ معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقًا للقانون".