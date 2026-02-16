living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"قنبلة معيشية" في مجلس الوزراء.. وحل سهل؟

16
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في مشهد الليلة ثلاثة عناوين، الانتخابات النيابية وخطة حصر السلاح والاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس في آذار المقبل.

في العنوان الاول تتحدث مصادر سياسية داخلية عن السجال الحاصل حول هيئة التشريع والاستشارات  على انه مؤشر اضافي لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة. وفي كلام الرئيس بري عن تدخل جهات في قرار الهيئة، رسالة  بأن قرارها غير مقبول وإشكالي وأن الملف ذاهب الى تعقيدات اضافية ستطيح بالانتخابات النيابية تحت عنوان الدخول في ورشة عمل لتطبيق القوانين والطائف وهذا ما سيمدد عمر المجلس النيابي عاما على الاقل. 

وتضيف هذه المصادر  أن التمديد اصبح اهون الحلول مع تعقيدات المشهد الانتخابي الداخلي ولا سيما مع احتدام مناقشة القوانين المالية التي ستفرض مواجهة لا يريد احد من النواب ان يتحمل مسؤوليتها امام اللبنانيين.

في مجلس الوزراء الجلسة هادئة مع بعض الملاحظات على المدة الزمنية لخطة حصر السلاح، ولا سيما ان تحديد مهلة اربعة الى ثمانية اشهر لتنفيذ المرحلة الثانية وربطها بالوضع العام لا يعتبران جوابا كافيا في مفهوم المجتمع الدولي. 

ولكن يبدو ان الملف الاكثر اشكالية على طاولة مجلس الوزراء هو في كيفية معالجة ازمة العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام بشكل عام. 

و هذا الملف وصفته مصادر وزراية بانه قنبلة يمكن ان تنفجر بكل البلد لما له من تداعيات مالية على المواطن و على الدولة  في العنوان الثالث، تحدثت مصادر دبلوماسية عربية عن عقد اللجنة الخماسية اجتماعا لها في السفارة المصرية للتحضير للقاء التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس. على ان يحضر اللقاء التحضيري بالاضافة الى الخماسية، الدول الاخرى المهتمة بدعم الجيش ايضا.  
Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout