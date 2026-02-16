مشروع تأهيل وترميم شارع في وسط مدينة جبيل بمسعى من التيار الوطني الحر

A + A -

زار صباح اليوم امين سر مجلس قضاء جبيل ومسؤول التواصل في التيار الوطني الحر السيد سامر موسي ومنسقة مدينة جبيل في التيار السيدة نانسي صليبا القدوم بلدية جبيل بتكليف من جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية "LNE " حيث تقدما بطلب موافقة مسبقة لتنفيذ مشروع ترميم وتأهيل شارع خلف سرايا جبيل . وقد أُرفق الطلب بكامل الصور والخرائط التي تظهر الشارع قبل وبعد الترميم بالاضافة الى تعهد من الجمعية بتغطية كامل كلفة المشروع من مواردها الخاصة دون ترتيب اية أعباء مالية على البلدية والمالكين . كما أكدت الجمعية جهوزيتها للإجابة عن أي استفسار ، او عقد اجتماع تنسيقي او إدخال اي تعديلات تراها البلدية مناسبة .